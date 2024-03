Grave incidente questa mattina nel veneziano, con un’auto finita in fosso con due persone a bordo, gravemente ferite

Scorzè – Intervento dei Vigili del fuoco alle 12, di oggi, martedì 5 marzo, per un’auto finita in un canale in via Onaro, a Scorzè (VE). Le due persone a bordo sono gravemente ferite .

Auto in canale: due feriti

Questa mattina, intorno alle ore 12, la squadra dei Vigili del fuoco di Mestre e il personale del Suem 118, sono intervenuti per un grave incidente. Un mezzo era finito in un fossato e all’interno dell’auto c’erano due persone. Immediatamente i soccorritori si sono messi al lavoro per estrarre l’uomo e la donna all’interno del mezzo. Entrambi erano feriti in modo grave e sono subito stati stabilizzati. I feriti, in codice rosso, dopo esser stati stabilizzati dai sanitari accorsi, sono stati trasferiti in ospedale.

Ancora in corso l’intervento dell’autogru per recuperare l’auto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per indagare sulle dinamiche dell’incidente.

https://www.trevisotoday.it/cronaca/incidente-stradale/gorgo-al-monticano-auto-fosso-26-dicembre-2023.html

Auto in fosso

Intorno alle 22:00 di martedì 13 febbraio, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Stradona a Santa Maria di Sala per un’auto finita contro un platano. Tre persone sono rimaste ferite. I pompieri arrivati da Mira, hanno messo in sicurezza l’Audi A3, mentre i tre ragazzi a bordo sono stati presi in cura dal personale del Suem. Sono subito stati trasferiti in ospedale. Due sono feriti in modo lieve mentre uno è stato considerato codice di media gravità.

I carabinieri hanno dovuto deviare il traffico per poter eseguire i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.

Qualche giorno fa, sempre nel veneziano, altre auto sono finite in fosso.https://ilnuovoterraglio.it/unaltra-auto-finita-in-fosso-nel-veneziano/