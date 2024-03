Do re mi fa sol la si DONNA: A FORMA DI FULMINE di Vasco Brondi

Celebrando l’8 marzo con la musica: dall’emozionante suono del Do al vibrante Si, ogni nota rappresenta la forza e la bellezza delle donne

Con il progetto “Do Re Mi Fa Sol La Si Donna”, ci impegniamo a proporre una canzone al giorno, un’armoniosa melodia che celebra il talento, la resilienza e il contributo delle donne alla società. Attraverso la potenza della musica, vogliamo onorare la ricchezza e la diversità dell’esperienza femminile, unendo le nostre voci in un coro di solidarietà e riconoscimento. Unisciti a noi nel contare i giorni che ci separano dall’8 marzo, dove “Il Nuovo Terraglio” si arricchirà ogni giorno di una nuova canzone, pronta a ispirare e celebrare il potere delle donne in tutto il mondo.

8 marzo, Festa della Mamma, San Valentino e, purtroppo, Giornata Mondiale contro la violenza sulle Donne.

“D” come Donna, lettera maiuscola sempre, a prescindere, ad ogni ricorrenza vi si omaggi.

Scelgo questa canzone perché mi è stato detto che è triste.

Credo, quest’opera sia strutturalmente e strumentalmente completa, credo abbia un testo da “cuore in mano” e credo che un amore profondo ed eterno rappresenti la sofferenza ed il sacrificio che ne deriva, soprattutto perché i momenti stupendi prevalgono. Nulla si genera dal negativo. Le riflessioni escono dal “bello”. Quel “bello” non banale, quello puro. Dicevo dell’Amore Eterno…eterno, sì, nulla a che vedere con la morte, nulla a che fare con nessuna tristezza nel cuore. La certezza di avere una Donna a fianco, una Donna che ti pensa e che ti ama. Sia ella ovunque, in ogni dimensione.

Questa canzone rappresenta l’“Amore incondizionato”, quello che lascia cicatrici, che siano a forma di “Fulmine” o di “2”.

Quel che c’è sulla pelle e si sente “a pelle”, si ama e ti ama.