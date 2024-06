Diocesi di Treviso in lutto

I funerali del Vescovo emerito Gianfranco Agostino Gardin saranno celebrati il 28 giugno dal patriarca Moraglia in cattedrale a Treviso

TREVISO – La diocesi di Treviso è in lutto per la morte del Vescovo emerito, Gianfranco Agostino Gardin, frate minore conventuale, avvenuta venerdì 21 giugno nella Casa del clero, dove viveva negli ultimi anni e dove ha trascorso il tempo della malattia.



“Mons. Gianfranco Agostino Gardin – si legge in una nota del 21 giugno a firma dell’attuale Vescovo di Treviso, Michele Tomasi – è tornato oggi pomeriggio alla casa del Padre”.



Nato a san Polo di Piave (Treviso) il 15 marzo 1944, Mons. Gardin ha conosciuto i frati minori conventuali nella parrocchia dei Frari a Venezia, chiedendo di entrare in convento a 14 anni. Dopo la professione religiosa nel 1965 e l’ordinazione presbiterale (1970) ha proseguito gli studi laureandosi in teologia morale presso la Pontificia Università Lateranense-Accademia Alfonsiana.



Il 3 giugno 1995 è stato eletto Ministro generale dell’Ordine dei frati minori conventuali. Ha vissuto il suo incarico nell’attenzione particolare agli insediamenti conventuali presenti nei paesi dell’Europa dell’Est che si stavano riprendendo dopo la caduta del Muro di Berlino e a tutte le realtà missionarie. Durante il suo mandato ha curato la collaborazione alle iniziative del Movimento francescano, cooperando con le altre famiglie francescane e con l’Ordine Francescano Secolare.



Mons. Gianfranco Agostino Gardin è stato Vescovo di Treviso dal 7 febbraio 2010 al 6 luglio 2019.



“Negli ultimi mesi della sua vita ha vissuto un periodo di progressiva fragilità, accompagnato dalle cure dei responsabili e del personale della Casa del clero, dall’affetto della sua famiglia e dei tanti che lo hanno conosciuto ed apprezzato negli anni del suo ministero”, prosegue mons. Tomasi nella nota.



“Lo affidiamo al Signore della vita, per il quale ha donato tutta la propria esistenza, nella amata famiglia dell’Ordine dei francescani conventuali, a servizio della Chiesa universale donando la sua competenza umana, teologica e spirituale alla promozione della vita religiosa e consacrata, anche come segretario della competente Congregazione – si legge ancora nella nota -. Ha vissuto questi ultimi anni sotto il segno della discrezione, e della generosa amicizia. Fin dalla mia nomina a vescovo di Treviso mi ha accolto con la fraternità immediata di cui gli sono e gli rimarrò profondamente grato. La diocesi di Treviso ha motivi numerosi per essergli grata,

soprattutto per il suo continuo invito a conoscere e ad amare Gesù Cristo, centro dell’esistenza”.



I funerali saranno celebrati venerdì 28 giugno alle 10.30 presso la cattedrale di Treviso, presieduti da mons. Francesco Moraglia, patriarca di Venezia e presidente della Conferenza episcopale triveneta.

Luciana Ermini