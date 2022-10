Differenziata, Veneto primo in classifica

“Come ormai da anni, il Veneto si consolida al primo posto nella raccolta differenziata: al primo posto in Italia e tra i primissimi posti in Europa. Il percorso virtuoso viene consolidato dal fatto che abbiamo appena approvato, come Regione Veneto, l’aggiornamento del Piano Rifiuti che prevede la dismissione delle discariche entro il 2030 e un ulteriore incremento della raccolta differenziata. Questo nonostante che, negli ultimi anni, abbiamo trascorso dei momenti difficili, come il COVID-19; il Veneto rimane comunque una eccellenza riconosciuta da tutti”.

È così che l’Assessore all’Ambiente della Regione del Veneto, Gianpaolo Bottacin, commenta gli ottimi risultati conferiti al Veneto dal XI Rapporto Anci Conai (dati 2020) per la gestione dei rifiuti e, in particolare, per la differenziata.

“Un modello, il nostro, – ha ribadito l’Assessore – che è fonte di ispirazione per molte altre realtà, come certificano anche realtà terze quali Legambiente, che ci ha portato a ricevere il plauso del Ministero della Transizione Ecologica per il metodo di aggiornamento adottato, che ha visto un’altissima concertazione con il territorio”.