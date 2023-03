Davide Bortolato: “L’eleganza ha un prezzo”

Davide Bortolato, Sindaco di Mogliano Veneto, scioglie il nodo del silenzio con una dichiarazione pubblica. Inizialmente il Primo Cittadino moglianese aveva scelto di non commentare le dichiarazioni dell’ormai ex assessore Giuliana Tochet giunte subito dopo l’annuncio delle dimissioni, lunedì 27 marzo.

MOGLIANO VENETO – “Ho sottoposto personalmente la lettera di dimissioni all’ex Assessore Tochet, l’ha visionata, corretta e firmata. E la scelta condivisa delle dimissioni è stata presa proprio per preservare la persona di Giuliana; avrei potuto tranquillamente revocare pubblicamente le deleghe a Lei conferite ma come in politica accade, con eleganza, è sempre più opportuno che il passo indietro sia discreto; tutto ciò concordato è stato poi disatteso.

Il passo indietro dell’Assessore è stato obbligato da una motivazione chiara: la maggioranza non appoggiava l’Assessore Tochet.

L’Assessore stesso aveva comunicato più di due mesi fa alla Lista Civica che non intendeva più fare parte di quella forza politica, determinando così la fine del suo percorso amministrativo.

I Consiglieri Comunali di maggioranza sono compatti e continuano il loro duro lavoro per portare avanti il programma di mandato.

Trovo poi assurdo l’intervento del Consigliere Baù, che si dimentica di essere subentrata come Assessore proprio ad una donna, silurata, guarda caso l’8 marzo del 2015; avrei immaginato ci fosse della solidarietà femminile da parte di Baù, invece accettò l’incarico senza remore e per di più oggi si erge a paladina.”

Davide Bortolato