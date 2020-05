Dal primo giugno alcune nuove regole. Basta mascherina all’uscita da casa

Dal primo giugno cambieranno alcune cose in Veneto. Intanto cesserà l’obbligo di indossare la mascherina quando si esce di casa.

La mascherina sarà obbligatoria solo in luoghi chiusi ed all’esterno quando non sarà possibile mantenere le distanze di sicurezza. Nelle auto la mascherina non è obbligatoria se si viaggia con conviventi. Dovrà invece essere indossata se si è in compagnia di una persona estranea.

Tranquilli perché dal 1 giugno si potrà tornare a fare una cena od una grigliata con gli amici. Ma attenti a rispettare le distanze di sicurezza altrimenti multa, chi controllerà nell’intimità della casa?

Strutture termali e centri benessere avranno il via anche loro dal primo di giugno. Per la spiaggia il discorso è più complicato perché lo spazio di distanza tra gli ombrelloni passa dai 10 metri quadri previsti ai 12 ora confermati. Basta quindi alla foresta di ombrelloni a cui eravamo abituati negli anni passati, quest’anno anche chi ha l’ombrellone in ultima fila vedrà il mare.

Infine sarà permesso sempre dal primo giugno fare visita ai parenti ricoverati nelle case di riposo per la gioia dei nostri anziani che in moltissimi casi non vedono i loro cari da più di due mesi.

