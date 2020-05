Polizia locale: sequestrate sette autovetture prive di assicurazione in via Triestina

Sei radiomobili della Polizia locale dei servizi Sicurezza Urbana, Territoriale Terraferma e Sicurezza Stradale, con l'appoggio delle unità cinofile antidroga, sono intervenute questa mattina a Favaro Veneto, in via Triestina, per intercettare e mettere sotto