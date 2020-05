Dal 3 giugno riapertura circolazione tra le regioni, ma Grecia e Croazia chiudono all’Italia

Dal prossimo 3 giugno saranno riaperti gli spostamenti tra le regioni se tutto resta come stabilito. Infatti esiste la possibilità di una “quarantena breve” che prevede lo spostamento delle aperture di sette giorni cioè al 10 giugno.

E’ una possibilità ventilata da alcuni dopo aver accantonato la possibilitò di tenere chiuse le sole Lombardia e Piemonte. La regola è quella di una riapertura della circolazione tra tutte le regioni lo steso giorno.

Per quanto riguarda invece le riaperture delle frontiere dolenti note per l’Italia. Infatti dal 15 giugno la Grecia e la Croazia riaprono le frontiere a ben 29 paesi, ma non all’italia.

Quindi frontiere aperte tra Grecia Croazia e Francia, Spagna, Slovenia ed Austria.

A questo punto inevitabilmente il turismo europeo verrà dirottato fuori dai nostri confini precludendo le posdibilita di ripresa di un settore vitale per l’Italia.

Il.5 giugno si terrà un consiglio.dei ministri UE con l’obbiettivo di evitare criteri che possano discriminare tra loro i cittadini europei

