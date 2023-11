Daisugi: una tecnica innovativa

Il Giappone, sta guidando una rivoluzione nel settore forestale attraverso una tecnica innovativa chiamata Daisugi. Questa pratica affascinante ha catturato l’attenzione del mondo, poiché consente la produzione di legname senza abbattere gli alberi, offrendo una soluzione sostenibile per soddisfare la domanda crescente senza compromettere la salute delle foreste.

Come funziona Daisugi

La tecnica Daisugi ha radici antiche, risalenti al XIV secolo, quando fu sviluppata come un modo per coltivare alberi di sugi (cedro giapponese) per la produzione di legno da costruzione. Tuttavia, negli ultimi decenni, questa pratica è stata rivisitata e perfezionata per rispondere alle sfide attuali della deforestazione e della sostenibilità.

Coinvolge la coltivazione di giovani polloni di alberi, specificamente il sugi, che vengono tagliati a una certa altezza sopra il terreno. Questi polloni vengono poi gestiti in modo da indirizzare la crescita verso l’alto, creando una densa “foresta verticale”. Questo metodo non solo produce un legno di alta qualità, ma permette anche una rapida rigenerazione degli alberi.

Preservare e promuovere la biodiversità

Una delle caratteristiche distintive di Daisugi è la sua capacità di preservare la biodiversità e di essere una pratica a favore della sostenibilità. Al contrario della deforestazione tradizionale, in cui gli alberi vengono abbattuti e sostituiti da monocolture, Daisugi mantiene una foresta composta da alberi adulti insieme a giovani polloni. Questa miscela di età e dimensioni crea un ambiente diversificato che sostiene una vasta gamma di flora e fauna.

Impatto sociale ed economico

Daisugi non solo offre vantaggi ambientali, ma ha anche un impatto positivo sulle comunità locali. La pratica incoraggia la partecipazione attiva nella gestione forestale, creando opportunità economiche per i residenti delle aree rurali. La consapevolezza della sostenibilità di questa tecnica ha anche contribuito a promuovere il legno giapponese sul mercato globale.

La tecnica Daisugi rappresenta un esempio straordinario di come l’innovazione e la tradizione possano convergere per affrontare le sfide ambientali contemporanee. Mentre il Giappone abbraccia questa pratica per preservare le sue preziose risorse naturali, il resto del mondo potrebbe trarre ispirazione da questa antica ma rinnovata tecnica per promuovere la sostenibilità forestale su scala globale. Daisugi è più di una pratica agricola; è un impegno nei confronti di un futuro in cui l’uomo e la natura possono coesistere in armonia.

Crediti fotografici: Bernard Gagnon – Own work