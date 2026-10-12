Bosco di Mestre Residence

Si è conclusa nel tardo pomeriggio di ieri la ‘due giorni’ di presentazione delle prime ville e degli spazi verdi del residence a ridosso del Bosco di Mestre, in via del Tinto, a Carpenedo

Mestre – Si è svolta sabato 10 ottobre, verso le 17, la cerimonia del taglio del nastro con la presentazione del progetto e uno spettacolo del duo veneziano “Carlo & Giorgio”. A seguire un buffet e un brindisi allietato da buona musica.

Il Residence Bosco di Mestre, progetto promosso da Suninvest e DreamHouse, ha aperto per la prima volta al pubblico il cantiere di via del Tinto, per presentare le abitazioni e illustrare lo sviluppo dell’intervento. E ieri, domenica 11, il cantiere ha replicato per dar modo al grande numero di persone iscritte all’evento di visitare il nuovo Residence Bosco di Mestre.

Il nuovo complesso residenziale a pochi passi dal centro, si manifesta con un’architettura contemporanea circondata da aree verdi. Su 48 mila metri quadrati sono previste 24 unità abitative, accanto a un bosco di cinque ettari con cinquemila piante.

Materiali di pregio, soluzioni architettoniche raffinate e cura sartoriale dei dettagli: ogni abitazione è stata pensata per offrire un’esperienza estetica e funzionale, destinata a durare nel tempo.

Il residence, alla fine dei lavori, sarà composto da nove ville e tre palazzine di cinque appartamenti ciascuna, per un totale di 24 unità abitative. Il complesso viene descritto come “un’oasi verde”, perché include cinque ettari di terreno nel quale sono state inserite di recente cinquemila piante ispirate alla flora locale.

A curare l’operazione immobiliare è stata Suninvest con la società DreamHouse. La lottizzazione era stata oggetto di critiche da parte delle associazioni ambientaliste, ma la società aveva evidenziato anche il valore naturalistico dell’operazione.

L’amministratore di Suninvest, Flavio Campagnaro, ha spiegato: “Abbiamo concluso le operazioni per la realizzazione del bosco promesso alla cittadinanza», oltre alle opere pubbliche comuni, dalla strada ai parcheggi. All’interno, prosegue, «abbiamo sviluppato più della metà della volumetria disponibile» e si attendono a breve dal Comune la cessione delle opere e la consegna delle prime agibilità.

“Il progetto complessivo – assicura Campagnaro – non finisce in questa fase: procederemo con dei nuovi lotti dal prossimo anno, in un piano triennale che porterà al completamento dell’opera”.

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