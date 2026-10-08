Venice Sustainable Fashion Forum 2026: a novembre “Shaping Tomorrow” ridisegna il futuro della filiera moda

Torna a Venezia il Venice Sustainable Fashion Forum. La quinta edizione, intitolata “Shaping Tomorrow”, si terrà il 5 e 6 novembre 2026 sull’Isola di San Giorgio e allargherà lo sguardo a pelletteria, calzatura e occhialeria.

VENEZIA. Come si può proteggere l’integrità della filiera della moda italiana e, nello stesso tempo, guidarne la trasformazione in un contesto segnato da profondi cambiamenti tecnologici, climatici, normativi e geopolitici? È la sfida al centro della quinta edizione del Venice Sustainable Fashion Forum, in programma il 5 e 6 novembre 2026 alla Fondazione Giorgio Cini, sull’Isola di San Giorgio a Venezia.

L’evento si intitola “Shaping Tomorrow” ed è promosso da Confindustria Moda e Confindustria Veneto Est, con TEHA Group come advisor scientifico. È stato presentato oggi a Milano da tre relatori:

Luca Sburlati, presidente di Confindustria Moda;

Andrea Favaretto Rubelli, vicepresidente del Gruppo Sistema Moda di Confindustria Veneto Est;

Andrea Crespi, vicepresidente di Confindustria Moda con delega a ESG, Sostenibilità, Tecnologie e Innovazione.

All’incontro è intervenuto anche Matteo Rimini di TEHA Group.

Un forum sempre più “di sistema”

Quest’anno il Forum cresce e diventa a tutti gli effetti un’iniziativa del sistema confindustriale. Per la prima volta partecipano direttamente anche le rappresentanze dei comparti legati alla moda e agli accessori: pelletteria, calzatura e occhialeria. L’obiettivo è allargare il campo di osservazione e inserire queste filiere in una strategia di crescita comune. Imprese, istituzioni, esperti e innovatori discuteranno delle condizioni necessarie per costruire già oggi la filiera della moda di domani.

Tre trasformazioni da governare

Il titolo “Shaping Tomorrow”, cioè “dare forma al domani”, esprime un’idea precisa: il futuro della filiera non va atteso, va costruito governando i cambiamenti già in corso. Il Forum ne individua tre.

1. La rivoluzione tecnologica. L’intelligenza artificiale sta entrando nei processi industriali in molte fasi:

progettazione e prototipazione virtuale;

ottimizzazione della produzione;

gestione della supply chain;

riduzione degli sprechi.

Può aumentare produttività e competitività, ma richiede investimenti e nuove competenze.

2. Sostenibilità e circolarità. Nuovi materiali, fibre innovative e bio-based, ecodesign, riciclo e responsabilità estesa del produttore stanno cambiando prodotti e processi. Inoltre, il patrimonio tecnologico del tessile italiano apre nuove opportunità in settori ad alto valore aggiunto come aerospazio, difesa, medicale e nautica.

3. L’integrità della supply chain. Legalità, trasparenza, due diligence, tracciabilità e corretta applicazione dei contratti sono ormai condizioni essenziali. Servono a tutelare imprese e lavoratori e a difendere la reputazione e il valore industriale del Made in Italy.

Al centro di tutto resta il fattore umano. Sarà decisivo per mantenere in Italia il patrimonio di saperi manifatturieri, uno dei principali vantaggi competitivi della moda italiana. Contano in particolare:

la formazione continua;

l’attrazione dei giovani;

il trasferimento delle competenze;

la capacità di integrare persone e nuove tecnologie.

I numeri del Just Fashion Transition Study 2026

Durante la presentazione sono stati anticipati alcuni dati del “Just Fashion Transition Study” 2026 di TEHA Group. È l’osservatorio che da cinque anni analizza la transizione sostenibile delle principali filiere della moda europea.

Le cleantech a disposizione dell’industria della moda europea sono salite a 234 , contro le 91 censite nel 2025. Si tratta di tecnologie pulite che riducono l’impatto ambientale e migliorano la competitività delle imprese.

a disposizione dell’industria della moda europea sono salite a , contro le censite nel 2025. Si tratta di tecnologie pulite che riducono l’impatto ambientale e migliorano la competitività delle imprese. Nel 75% dei casi queste soluzioni sono già disponibili sul mercato.

dei casi queste soluzioni sono già disponibili sul mercato. Mancano però le competenze: oltre il 55% dei profili professionali cercati in tessile, abbigliamento e calzature è difficile da trovare, soprattutto per una carenza strutturale di candidati.

Le dichiarazioni

Per Luca Sburlati, Presidente di Confindustria Moda, il Forum ha ormai un ruolo che va oltre il singolo appuntamento: «Il Venice Sustainable Fashion Forum è ormai un evento di sistema e proprio per questo porta un messaggio forte di politica industriale».

Secondo Sburlati, i grandi temi al centro del dibattito vanno affrontati insieme: «Legalità, innovazione, intelligenza artificiale, capitale umano e circolarità non sono capitoli separati: sono parti della stessa strategia per rendere più forte e competitiva questa industria così importante per il nostro Paese». Da qui l’invito ad agire subito, perché «il futuro non può essere semplicemente atteso: dobbiamo costruirlo oggi, mettendo le imprese nelle condizioni di investire e di continuare a produrre in Italia e in Europa».

Paola Carron, Presidente di Confindustria Veneto Est, sottolinea invece il legame tra l’evento e il territorio che lo ospita. «Venezia e il Veneto sono il luogo naturale del Forum, culla di una “sapienza” manifatturiera antica e, al contempo, emblema di innovazione e resilienza», afferma.

Carron ricorda che, nonostante le incertezze geopolitiche e di mercato, la filiera moda resta uno dei comparti più rappresentativi del Made in Italy, «con una quota delle esportazioni italiane sul totale della domanda mondiale del 7%». È un valore che, prosegue, «continua a segnare l’identità industriale del Veneto, non solo per i numeri dell’export (14 miliardi), ma per i tratti unici di qualità, creatività, competenze di distretti, brand e territori».

Verso il 2035

I lavori si chiuderanno con “Road to 2035”, una sessione dedicata al futuro del settore. Raccoglierà i risultati del confronto e li tradurrà in tre tipi di esito:

raccomandazioni per i decisori pubblici;

impegni concreti;

attività future.

La sessione si concluderà con una call to action rivolta a tutti gli attori dell’ecosistema moda e lifestyle. L’obiettivo è uscire dal Forum con una visione industriale condivisa per la moda italiana ed europea del prossimo decennio, non solo con un’analisi dei cambiamenti in corso.

Programma e partner

Il programma completo delle due giornate è in fase di definizione e sarà pubblicato a breve sul sito ufficiale venicesustainablefashionforum.it.

Il Forum è realizzato con il contributo della Camera di Commercio Venezia Rovigo e di numerose realtà del settore, tra cui Anfao, Assocalzaturifici, Assopellettieri, Confindustria Accessori Moda, Deloitte, Fondazione del Tessile Italiano, Kering e UniCredit.

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