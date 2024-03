Una forte ondata di maltempo sta interessando il Veneto, colpendolo da ovest verso est

Veneto – Alla luce delle previsioni meteorologiche il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha emesso vari avvisi di criticità idraulica e idrogeologica, per vento forte e per il rischio valanghe in montagna.

Le previsioni indicano nella giornata di oggi, domenica 10 marzo, tempo in prevalenza perturbato con precipitazioni in rapida estensione. inoltre, intensificazione nella giornata, a partire da ovest fino a diventare estese. A tratti, ci saranno forti rovesci tra la mattinata e il pomeriggio, specie sulle zone centro-settentrionali. Alla sera, ci saranno fenomeni in diradamento e attenuazione a partire da ovest. http://: https://www.protezionecivile.gov.it/it/approfondimento/in-caso-di-venti-e-mareggiate/.

Criticità idrogeologica

Il limite delle nevicate, inizialmente intorno ai 1100/1400m, è in rialzo nel corso della mattinata a partire dalle Prealpi fino a 1400/1700 m nel pomeriggio.

Rinforzi di vento dai quadranti meridionali in quota e sulla costa e da nord-est nell’entroterra, a tratti anche forti nelle ore centrali della giornata sui rilievi e sulla costa ma localmente anche su pedemontana/alta pianura occidentali.

Possibile innesco di frane e colate rapide sui settori montani, pedemontani, collinari delle zone in allerta. Permane la possibilità di innesco di colata detritica sul bacino del torrente Rotolon (VI), dove è in atto un monitoraggio locale.

Possibile rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con possibili allagamenti di locali interrati e nei sottopassi. Innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria e di bonifica.

Possibile innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua principali, con probabile superamento del primo livello di guardia generalmente contenuto all’interno dell’alveo sui corsi d’acqua nella fascia pedemontana.

Avvisi di criticità

Criticità idrogeologica in Veneto: Allerta Gialla per criticità idraulica sui bacini Piave Pedemontano; Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone; Po-Fissero-Tartaro-Canalbianco-Basso Adige; Basso Brenta Bacchiglione; Livenza-Lemene-Tagliamento.

Allerta arancione per criticità idrogeologica sui bacini Piave Pedemontano e Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone. Allerta gialla per criticità idrogeologica sui bacini Adige-Garda-Monti Lessini; Basso Brenta-Bacchiglione; Livenza-Lemene-Tagliamento.

L’allerta durerà fino alle 24 di questa notte, domenica 10 marzo 2024.

Lo stato di attenzione è dichiarato anche per vento forte dalle 8.00 alle 20.00 di domani sui rilievi e la costa e, localmente, su pedemontana a alta pianura occidentale.

Lo stato di attenzione è stato emesso anche per il rischio valanghe su tutta la montagna veneta a partire da domani alle 12.00.

Permane fino alle 00:00 del 10.03 la criticità idraulica sulla zona Vene-D relativa all’esaurimento della piena sulle sezioni del Delta Po. http://: https://www.protezionecivile.gov.it/it/approfondimento/in-caso-di-venti-e-mareggiate/.