Raccolta farmaci, un gesto di solidarietà

L’assessore Venturini alla Casa dell’ospitalità di Mestre, ha reso noti i risultati della 24ma Giornata di Raccolta del Farmaco

Mestre – L’assessore alla Coesione Sociale, Simone Venturini, è intervenuto alla Casa dell’Ospitalità, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, alla conclusione della 24esima edizione della Giornata di Raccolta del Farmaco.

L’iniziativa benefica della Fondazione Banco Farmaceutico è diffusa su tutto il territorio nazionale e si è tenuta dal 6 al 12 febbraio. Questa ha permesso ai cittadini di acquistare e donare farmaci da banco che verranno poi distribuiti alle persone e famiglie più indigenti.

La raccolta dei farmaci

A fare gli onori di casa, ieri mattina sabato 9 marzo, è stata la presidente della Fondazione Casa dell’Ospitalità, Paola Bonetti. La Bonetti ha ricordato quanto sia importante continuare a sostenere le realtà assistenziali che si prendono cura dei bisognosi.

“I farmaci raccolti sosterranno 30 realtà benefiche di Venezia e provincia. Queste si prendono cura di 6.400 persone in condizione di povertà sanitaria, offrendo loro gratuitamente cure e medicine” ha detto.

L’assessore Venturini ha fatto proprie le motivazioni dei promotori dell’iniziativa. ha ribadito che in questo particolare momento della vita del Paese la crisi economica sta colpendo molte persone. “Inoltre – ha aggiunto – sta mettendo a dura prova la stabilità della famiglia e della società”.

“La Casa dell’Ospitalità di Mestre – ha continuato Venturini – si pone l’obiettivo di dare dignità alle persone senza dimora all’interno di spazi puliti e ben strutturati. Un gesto di solidarietà e di carità cristiana come quello proposto dal Banco Farmaceutico, piccolo quanto si vuole ma reale, ridesta la speranza. Getta inoltre le basi per ricostruire e per ripartire”.

Erano presenti, tra gli altri, il delegato Fondazione Banco Farmaceutico onlus Venezia, Giovanni Chiaro, i responsabili nazionali della Fondazione Banco Farmaceutico, Nazzareno Lemma e Mauro Galli. Presenti alcuni rappresentanti delle realtà benefiche del territorio insieme ai volontari della Croce Rossa, dell’Associazione Nazionale Alpini e del Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani.

I risultati

A Venezia e provincia, hanno aderito 83 farmacie e sono state raccolte 6.650 confezioni di medicinali. In tutto il Veneto hanno aderito 549 farmacie. Sono state raccolte oltre 46mila confezioni che contribuiranno a curare 38.300 persone assistite da 134 realtà del territorio regionale.

La Giornata di Raccolta del Farmaco si svolge sotto l’Alto patronato della Presidenza della Repubblica, con il patrocinio di AIFA e in collaborazione con Cdo Opere Sociali, Federfarma, Fofi, Federchimica Assosalute, Egualia – Industrie Farmaci Accessibili.

Nel complesso, quest’anno, sono state donate quasi 600.000 confezioni di medicinali, pari a un valore di oltre 5 milioni di euro.