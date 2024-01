Coppa del Mondo Under 20 sostenibile e da Record

Iniziata questa mattina a Udine la Coppa del Mondo di scherma Under 20. Numeri da record per il primo evento sostenibile certificato in questo sport.

UDINE – Questa mattina la scherma mondiale si è ritrovata alla Fiera di Udine – padiglioni 5, 6 e 7 per la Coppa del Mondo Under 20 – Trofeo Alpe Adria di spada e fioretto. La manifestazione , che si svolge in Friuli Venezia Giulia per il 18° anno consecutivo, vedrà da oggi al 7 gennaio in gara il numero record di 931 atleti da 62 Paesi.

La particolarità di questa edizione è che sarà il primo evento sostenibile certificato nel mondo della scherma. Il Trofeo Alpe Adria è reso possibile dalla collaborazione tra il Comitato Organizzatore Locale, presieduto da Paolo Menis, la Federazione Italiana Scherma, la Regione Friuli Venezia Giulia, un pool di sponsor e di enti locali e aziende partecipate, quest’ultime coinvolte direttamente nella sostenibilità dell’evento.

Numeri e date

Saranno ben 931 le atleti e le atlete al via delle quattro competizioni individuali. La spada maschile, che ha aperto il sipario sulla quattro giorni friulana questa mattina, sarà la più numerosa con 231 partecipanti. Sempre oggi in pedana ci saranno anche 213 spadiste. Le gare di fioretto individuale, previste sabato 6 gennaio, vedranno impegnate 214 ragazze e 231 ragazzi. Anche le prove a squadre presentano numeri da record: 28 i team maschili e 20 quelli femminili nelle gare di spada di venerdì 5 gennaio; saranno 22 le squadre di fioretto maschile e 19 quelle di fioretto femminile che chiuderanno il programma domenica 7 gennaio.

Paesi

Sono 62 le federazioni rappresentate a Udine, con l’adesione di tutte le più importanti scuole europee, dalla francese alla tedesca, passando per l’ungherese, la polacca e la rumena. Per la prima volta a Udine si affaccia anche la Cina, con tutti i suoi atleti più forti. Dall’Asia arrivano anche Hong Kong, la Corea, Singapore, Taipei, il Vietnam e le Filippine. Tutte le federazioni sudamericane saranno presenti, mentre dal centro e nord America ci saranno atleti messicani e statunitensi. Dall’Africa arriva l’Egitto (vincitore di due ori nella spada nell’edizione 2023) ma anche il Congo, la Tunisia e l’Algeria. Non mancheranno schermidori dall’Australia e perfino dalle Isole Vergini.

L’Italia, in quanto paese organizzatore, schiererà 20 atleti per gara (le altre federazioni possono iscriverne un massimo di 12) oltre a quelli che verranno chiamati all’ultimo minuto per completare i gironi eliminatori. Grande attesa per gli azzurrini della spada e del fioretto, guidati rispettivamente dai CT Dario Chiadò e Stefano Cerioni, supportati dai tecnici di staff, per un appuntamento importantissimo in vista dei due eventi più importanti per le categorie Under 20 e Under 17, gli Europei di febbraio a Napoli e i Mondiali di aprile a Riyad.

Sostenibilità

Sono tante le iniziative e i protocolli messi in essere dal Comitato Organizzatore per ottenere la certificazione di sostenibilità: dalla corretta gestione differenziata dei rifiuti, con diversi punti di raccolta (in collaborazione con le aziende A&T 2000 e NET), alle borracce in alluminio distribuite gratuitamente da CAFC SPA – Acque del Friuli ad atleti, accompagnatori e arbitri che potranno essere riempite presso le case dell’acqua posizionate nell’area della Fiera, passando per gli autobus a metano forniti da Arriva Udine TPL che garantiranno lo spostamento di oltre 2’000 persone. Vi sono poi i premi per i vincitori, realizzati dalla sartoria sociale Lister che ha trasformato banner e roll up delle precedenti edizioni in borse e astucci, e l’utilizzo di una centralina idroelettrica del Consorzio Bonifica Ledra-Tagliamenteo che fornirà energia verde per la ricarica della apparecchiature di gara e dei dispositivi elettronici di atleti e accompagnatori.

Infine, tutti i giovani atleti presenti a Udine riceveranno un decalogo per sensibilizzarli su temi quali l’ambiente, la salute, l’inclusione, l’uguaglianza e la parità di diritti.

Madrina e Live streaming

Anche quest’anno Mara Navarria sarà la madrina del Trofeo Alpe Adria. La spadista friulana della Nazionale sarà in questi giorni alla Fiera accanto ai giovani atleti. Le fasi finali di tutte le quattro giornate di gare saranno trasmette in diretta sul canale Youtube ufficiale della FIS, Federscherma TV 1.

COPPA DEL MONDO UNDER 20 SPADA MASCHILE E FEMMINILE – Udine, 4-5 gennaio 2024

Azzurrini spada maschile individuale: Tommaso Bonelli, Sebastiano Bosso, Leonardo Cortini, Enrico De Pol, Nicolò Del Contrasto, Matteo Galassi, Ettore Leporati, Marco Francesco Locatelli, Edoardo Manzo, Fabio Mastromarino, Leonardo Mattia, Leonardo Morotti, Daniel Nacca, Alberto Paoletti, Tommaso Raffaele, Jacopo Rizzi, Matteo Rossi, Paolo Santoro, Francesco Segurini, Cristiano Sena



Azzurrine spada femminile individuale: Mariaclotilde Adosini, Giulia Baldassa, Anita Corradino, Ludovica Costantini, Aurora Maria Cristina, Allegra Cristofoletto, Sveva Dalia, Eleonora Ginex, Martina Guerrieri, Benedetta Madrignani, Bianca Magni, Gaia Moretti, Eleonora Orso, Giulia Paulis, Vera Perini, Vittoria Siletti, Mariachiara Testa, Elisa Treglia, Asia Vitali, Federica Zogno



Squadra spada maschile: Nicolò Del Contrasto, Matteo Galassi, Fabio Mastromarino, Jacopo Rizzi



Squadra spada femminile: Anita Corradino, Benedetta Madrignani, Vittoria Siletti, Elisa Treglia

CT: Dario Chiadò

Staff tecnico: Francesco Leonardi, Mario Renzulli, Paolo Zanobini

COPPA DEL MONDO UNDER 20 FIORETTO MASCHILE E FEMMINILE – Udine, 6-7 gennaio 2024

Azzurrini fioretto maschile individuale: Gian Maria Antonini, Mattia Conticini, Mattia De Cristofaro, Manfredi Di Russo, Federico Greganti, Gianmarco Gridelli, Matteo Iacomoni, Emanuele Iaquinta, Gregorio Isolani, Niccolò Martini, Djibril Mbaye, Isaia Napolitano, Marco Panazzolo, Elia Pasin, Tommaso Pizzutilo, Mattia Raimondi, Salvatore Rossito, Fernando Scalora, Francesco Spampinato, Andrea Zanardo



Azzurrine fioretto femminile individuale: Mariavittoria Elvira Berretta, Irene Bertini, Karen Biasco, Beatrice Pia Maria Bibite, Lucrezia Canessa, Nicole Capodicasa, Greta Collini, Guia Di Russo, Ludovica Franzoni, Letizia Gabola, Sofia Giordani, Matilde Molinari, Larissa Francesca Chiara Pensa, Vittoria Pinna, Greta Pompilio, Sofia Raggio, Vittoria Riva, Claudia Rotella, Greta Saioni, Alessandra Tavola



Squadra fioretto maschile: Mattia De Cristofaro, Federico Greganti, Matteo Iacomoni, Gregorio Isolani



Squadra fioretto femminile: Irene Bertini, Greta Collini, Matilde Molinari, Vittoria Pinna



CT: Stefano Cerioni

Staff tecnico: Fabrizio Villa, Stefano Barrera, Francesca Bortolozzi, Giuseppe Pierucci

IL PROGRAMMA

Giovedì 4 gennaio

Ore 9: Inizio spada maschile individuale

Ore 11: inizio spada femminile individuale

Ore 18: Finali (orario previsto)

Venerdì 5 gennaio

Ore 9.30: Inizio spada maschile a squadre

Ore 10.30: Inizio spada femminile a squadre

Ore 15.30: Finali (orario previsto)

Sabato 6 gennaio

Ore 9: Inizio fioretto maschile individuale

Ore 11: Inizio fioretto femminile individuale

Ore 16.40: Finali (orario previsto)

Domenica 7 gennaio

Ore 9.30: Inizio fioretto maschile a squadre

Ore 10.30: Inizio fioretto femminile a squadre

Ore 15.30: Finali (orario previsto)

Photo Credits: Federscherma.it