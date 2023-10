Coppa del Mondo, Ceccon concede il bis a Berlino

Thomas Ceccon sale ancora sul primo gradino del podio nella tappa inaugurale della Coppa del Mondo di nuoto.

Emozioni concentrate in poco più di novanta minuti anche nelle finali della seconda giornata della tappa iniziale della World Cup, in svolgimento fino a oggi, domenica 8 ottobre, all’Europasportpark di Berlino.

Dopo aver vinto i 200 sl e rinunciato ai 50 dorso, Thomas Ceccon ieri ha vinto i 100 stile libero, con la seconda prestazione di sempre, dimostrandosi ancora una volta tutto il suo talento.

Il 23enne di Schio – tesserato per Fiamme Oro e Leosport, allenato dal Alberto Burlina, ai Mondiali di Fukuoka oro nei 50 farfalla e argento nei 100 dorso e con la 4×100 sl – vola in 47″97, con un passaggio clamoroso in 22″83 ai 50, a ventisei centesimi dal 47″71 siglato in batteria alle Olimpiadi di Tokyo 2021; alle sue spalle, ma sopra al tetto dei 47″, l’aussie Zac Incerti in 48″55 e il trinadadiano Dylan Carter in 48″73.

Sesta piazza per Nicolò Martinenghi nella finale dei 50 rana, che ha chiuso con il tempo di 27.14. Il primo posto è andato al cinese Qin Haiyang (26.29), davanti all’olandese Arno Kamminga (26.97) e al britannico Adam Peaty (26.98).

Gli azzurri nelle finali della 2^ giornata – Sabato 7 ottobre

50 rana maschili

1. Qin Haiyang (Chn) 26″29 WCR

2. Arno Kamminga (Ned) 26″97

3. Adam Peaty (Gbr) 26″98

6. Nicolò Martinenghi 27″14

100 stile libero maschili

1. Thomas Ceccon 47″97

2. Zac Incerti (Aus) 48″55

3. Dylan Carter (Tto) 48″73

LE TAPPE

Prima tappa – Berlino (6-8 ottobre)

Thomas Ceccon (Fiamme Oro/Leosport) e Nicolò Martinenghi (CC Aniene). Nello staff il tecnico Marco Pedoja.

Seconda tappa – Atene (13-15 ottobre)

Thomas Ceccon (Fiamme Oro/Leosport), Nicolò Martinenghi (CC Aniene). Nello staff i tecnici Marco Pedoja e Alberto Burlina e la fisioterapista Paola Moreschi.

Terza tappa – Budapest (20-22 ottobre)

Thomas Ceccon (Fiamme Oro/Leosport), Nicolò Martinenghi (CC Aniene), Benedetta Pilato (Fiamme Oro/CC Aniene), Leonardo Deplano (Carabinieri/CC Aniene), Manuel Frigo (Fiamme Oro/Team Veneto), Alessandro Miressi (Fiamme Oro/CN Torino), Federico Poggio (Fiamme Azzurre/Imolanuoto), Lorenzo Zazzeri (Esercito/RN Florentia). Nello staff i tecnici Alberto Burlina, Marco Pedoja e Antonio Satta e la fisioterapista Paola Moreschi.

