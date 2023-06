Conservatorio: maratona musicale per Faenza

Il Conservatorio Benedetto Marcello in aiuto alla scuola di musica “Sarti”. Sabato 10 giugno 2023, dalle 17.00 alle 20.00 nella Sala Concerti del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia si terrà una maratona-concerto realizzata da docenti e studenti del Conservatorio con lo scopo di raccogliere fondi a favore della Scuola comunale di Musica “Giuseppe Sarti” di Faenza che ha subìto dall’alluvione effetti devastanti: danni ingentissimi alla biblioteca, agli strumenti in dotazione. Ingresso libero.

VENEZIA – “Tutti noi abbiamo dolorosamente saputo dei gravissimi avvenimenti nelle scorse settimane in Emilia e soprattutto in Romagna. La provincia di Ravenna è tra le più colpite.” Spiega Roberto Gottipevaro Direttore del Conservatorio. “A Faenza, anche la Scuola comunale di Musica “Giuseppe Sarti” ha subìto dall’alluvione effetti devastanti. Vorremmo dare una mano a questi nostri colleghi, ai loro studenti: siamo ancora memori dell’Acqua Granda del novembre 2019 e di quello che abbiamo patito. Non sarà quindi difficile immedesimarsi e far scattare la solidarietà! Si è quindi pensato di organizzare un concerto/maratona per raccogliere fondi da inviare agli amici musicisti faentini. Un piccolo segno di vicinanza che possa aiutare almeno in parte a rimettersi a posto e ricominciare.”

L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. L’iniziativa è coordinata dalla Prof.ssa Federica Lotti.

Come donare:

in contanti presso il Conservatorio il giorno del concerto;

online sulla piattaforma di crowdfunding Venice On Top: https://www.veniceontop.com/sostienici/

In copertina, Chiusa di Errano a Faenza. Credits Vigili del Fuoco.tv