Aria: ricaduta radioattiva. A Venezia l’esercitazione NBCR dei Vigili del Fuoco

Un allarme simultaneo in due centraline nella zona nord della provincia di Venezia e la gestione della risposta delle squadre dei Vigili del Fuoco, nella fase di attivazione della rete di monitoraggio di una ricaduta radioattiva.

PIANIGA – È lo scenario messo in campo ieri dai Vigili del fuoco di Venezia, a Pianiga per testare l’operatività del nucleo NBCR – Nucleare Biologico Chimico Radiologico – regionale, e dei rispettivi comandi del Veneto, nella verifica della contaminazione sulle centraline coinvolte, nella rilevazione e bonifica dello scenario e nel soccorso alle persone colte da malore presso il campo sportivo di Pianiga, in seguito all’esplosione di una bomba sporca.

Testati i collegamenti con la sala controllo della Direzione regionale e con il Centro Operativo Nazionale.

All’esercitazione hanno partecipato 12 operatori NBCR e 6 operatori di sala operativa della Direzione e del comando provinciale di Venezia. Oltre 60 i figuranti della Croce rossa che hanno permesso di rendere reale l’esercitazione attivamente.

A coordinare l’esercitazione l’Ing. Francesco Pilo, responsabile regionale del settore NBCR.

A prendere parte alla simulazione la Prefettura di Venezia, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, il personale sanitario Croce Rossa e i volontari della Protezione Civile.