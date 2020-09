Concerto in piazzetta del Teatro

Con il il patrocinio del Comune di Mogliano Veneto, in occasione dell’uscita il 18 settembre del loro secondo album “Gravità Zero“ EkynoxX Live. Lo spettacolo sarà diviso in due parti ,la prima con l’album d’esordio “Retrofuture“ a seguire l’ultimo lavoro della Band Veneta scoperta nel 2016 dal Produttore Storico dei Rockets Claude Lemoine . La band dalle sonorità elettropop si é contraddistinta in questi ultimi anni per la partecipazione come ospiti all Ariston di Sanremo per il festival di Sanremo Rock e poi una serie di tour tra i quali Miss Reginetta d’ Italia e una Voce per l’Europa etc

La serata é ad Ingresso Gratuito presso la Piazzetta del Teatro “Teatro Giorgio Gaber” all’aperto ,Via 4 Novembre ,5

La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative e delle regole vigenti anticovid19 ,obbligatorio l’ uso della mascherina .Si ringrazia L’ organizzatrice Martina Lacchin ,Staff EkynoxX,gli Sponsor “Termo Idraulica Susin“,

“ PierFecht“,

Associazione Nazionale Carabinieri ,Amministrazione Comunale di Mogliano Veneto.

All ’ingresso sarà misurata la febbre e saranno registrati i nomi dei partecipanti INFO LINE PRENOTAZIONI 393 3306486

