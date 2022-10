Ogni persona è unica, così come il suo modo di guardare, al mondo non esistono due artisti uguali. Edito da 24 ORE Cultura, dal 7 ottobre è in libreria “Con gli occhi di un artista”, il libro per bambini di Frances Tosvedin con le illustrazioni di Clémence Monnet. Una storia per incoraggiare i bambini – dai 3 ai 7 anni – a usare l’immaginazione come strumento di conoscenza del mondo, proprio come gli artisti.

Grazie alle splendide illustrazioni di Clémence Monnet e al testo evocativo di Frances Tosdevin, i giovani lettori potranno seguire, pagina dopo pagina, il protagonista Jo nel suo viaggio attraverso il mondo del colore e della creatività.

Jo è un bambino che desidera disperatamente “vedere come un artista”: si sforza il più possibile di guardare le cose nel modo in cui le vede Mo, l’artista.

Solo quando Jo inizierà a usare la propria immaginazione scoprirà che il suo mondo è unico: dalle foglie arancioni d’autunno agli uccelli rosa e lilla in volo, Mo insegna a Jo a fidarsi dei propri occhi e a guardare il mondo proprio come un artista.