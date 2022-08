Come usare una VPN in maniera efficace?

Probabilmente ti stai informando su come migliorare la tua sicurezza online e ti sei imbattuto nel concetto di VPN. Come avrai potuto capire, si tratta di uno strumento fondamentale per proteggere la tua navigazione online da malintenzionati il cui unico obiettivo è quello di prendere in possesso dei tuoi dati più preziosi. Inoltre, con una VPN potrai localizzarti ovunque vorrai con la possibilità di accedere sempre ai tuoi siti web preferiti e scoprire contenuti esclusivi disponibili solamente in alcuni paesi.

Per prima cosa, quindi, dovrai scegliere una VPN affidabile. Successivamente, ti chiederai come usarla in maniera efficace. Abbiamo provato a spiegartelo nelle prossime righe di questo articolo, leggilo per saperne di più.



Lascia la VPN sempre accesa

Se hai intenzione di proteggerti mentre stai navigando su internet, il tuo obiettivo è quello di lasciare la VPN sempre accesa. Ciò è importante soprattutto nel caso in cui la tua attività che svolgi online prevede la condivisione di informazioni riservate, connessioni ad un hotspot oppure ad altre connessioni wifi.

Ad esempio, potresti trovarti ad utilizzare connessioni wifi al bar oppure in qualsiasi altro luogo pubblico. Ecco, dovresti sapere che rappresentano i migliori canali che vengono utilizzati da hacker per entrare in possesso delle tue informazioni personali. Quindi, fai attenzione ad utilizzare carte di credito online mentre sei connesso ad un wifi pubblico e gratuito.



Usa la VPN per migliorare il tuo streaming online

Le VPN assumono un ruolo importante anche per quanto riguarda il tuo streaming online. Innanzitutto, tramite l’utilizzo di questo strumento è molto meno probabile che si verifichi una limitazione della larghezza di banda determinata dal tuo provider di servizi internet. Inoltre, con una VPN potrai anche accedere a contenuti geo-bloccati e che sono disponibili, quindi, solamente in alcuni paesi.

Devi sapere, infatti, che alcune serie TV e film sono disponibili solamente in alcuni paesi del mondo. Ecco perché con una VPN potrai collegarti come se fossi la e guardare tutti i contenuti che vuoi su piattaforme di streaming rinomante come Netflix.



Quali sono gli svantaggi di lasciare sempre la VPN accesa?

Sebbene una VPN sempre accesa possa limitare i problemi con la tua larghezza di banda, non è detto che possa causare anche un rallentamento della tua connessione ad internet. Questo avverrebbe perché una VPN reindirizza i tuoi dati ad un server remoto che può causare un ritardo.

Inoltre, mantenere sempre la VPN attiva potrebbe avere come contraltare una diminuzione più rapida della batteria del tuo dispositivo. Pertanto, se questo dovesse essere un problema, ti consigliamo di disattivare la VPN per un periodo di tempo limitato.



Conclusioni

Lasciare una VPN sempre accesa è un ottimo modo per proteggersi da hacker e malintenzionati del web. In particolare, se la tua attività online prevede la condivisione di dati importanti e riservati. Rimanere sempre con una VPN attiva è importante anche nel caso in cui tu voglia migliorare la tua esperienza di streaming in quanto potrai accedere a contenuti che altrimenti sarebbero vietati nel tuo paese di origine.