Colours Of Ostrava 2024: tra musica e divertimento

OSTRAVA – Il Colours Of Ostrava, uno dei festival più attesi e acclamati in Europa, ritorna nella pittoresca città di Ostrava dal 17 al 20 luglio 2024. Conosciuto per la sua capacità di unire artisti di fama mondiale e spettacoli di diverse discipline, questo evento annuale si distingue per la sua offerta culturale e musicale trasversale.

Una lineup stellare

La lineup del 2024 è particolarmente impressionante, includendo icone della musica come Lenny Kravitz, Sam Smith, Queens Of The Stone Age e James Blake. Tra gli altri artisti di spicco figurano Sean Paul, Zara Larsson, Bat For Lashes, Khruangbin, Gary Clark Jr., Sofi Tukker, Gogol Bordello, Sevdaliza, Infected Mushroom (Live Band set), Emiliana Torrini e NTO. Inoltre, l’Italia sarà rappresentata dalla talentuosa Adriana, vincitrice del Festival Pass – Talent Selection, che ha trionfato su 800 candidati per partecipare a questo prestigioso festival.

Un luogo unico

Il Colours Of Ostrava si svolge in un luogo davvero unico: una ex città mineraria e ferriera, ora riconosciuta come sito del patrimonio culturale europeo. Questo ambiente affascinante e industriale offre una cornice diversa e suggestiva rispetto alle sedi abituali dei festival, aggiungendo un tocco di magia e storia all’esperienza complessiva.

Un’offerta culturale variegata

Il festival non è solo musica. Con circa 12 venue, sia indoor che outdoor, gli spettatori possono aspettarsi oltre 350 eventi, che spaziano da band e DJ set a film, dibattiti, workshop, teatro, poesia e installazioni artistiche. L’ampia gamma di stili musicali presentati include elettronica, world music, jazz, indie rock e reggae, assicurando che ci sia qualcosa per tutti i gusti.

Attenzione per le famiglie

Il Colours Of Ostrava è noto anche per la sua attenzione alle famiglie. Un’area dedicata ai bambini, con spettacoli pensati appositamente per loro, assicura che anche i più piccoli possano divertirsi. Sono disponibili anche spazi per l’allattamento, garantendo il comfort e il benessere di tutte le famiglie presenti.

Accessibilità e alloggi

La posizione del festival è comoda, situata a breve distanza dal centro di Ostrava e ben collegata con tram, stazione ferroviaria e aeroporto. L’organizzazione offre diverse opzioni di alloggio, inclusa un’ampia area campeggio vicina all’ingresso del festival. È possibile utilizzare la propria tenda o noleggiarne una, oltre a scegliere soluzioni glamping più confortevoli. In città, sono disponibili numerosi alberghi e case in affitto per chi preferisce un alloggio più tradizionale.

Cibo e bevande

Il festival offre una vasta selezione di cibi locali e internazionali, con opzioni vegetariane e vegane disponibili. Non mancherà una varietà di bevande, sia analcoliche che alcoliche. I prezzi sono ragionevoli, con una birra Ceca grande che costa circa 2 euro, un elemento che sicuramente piacerà ai visitatori.

Biglietti e informazioni

I biglietti sono disponibili in diverse opzioni: pass per quattro giorni a 179€, pass giornaliero a 127€, biglietto per il campeggio a 25€ e piazzola per tenda a 29€. Tutte le informazioni dettagliate, inclusi aggiornamenti e ulteriori opzioni, sono disponibili sul sito ufficiale del festival, che offre una sezione in italiano: Colours Of Ostrava.

Il Colours Of Ostrava 2024 promette di essere un evento indimenticabile, unendo musica, arte e cultura in una location unica. Non perdete l’occasione di vivere questa straordinaria esperienza!