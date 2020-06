Colline del prosecco, nominato il comitato scientifico

COLLINE DEL PROSECCO DI CONEGLIANO E VALDOBBIADENE, NOMINATO IL COMITATO SCIENTIFICO, ZAIA, “SEI NOMI DI INDISCUSSO VALORE E DI GRANDE COMPETENZA”

“In questo momento storico la giusta valorizzazione del territorio è ancor più indispensabile e strategica. È il volano per risollevare e rilanciare il turismo. La nomina del comitato scientifico che affiancherà l’Associazione per il patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene assicura il lavoro di sei componenti di spessore, grande esperienza e indiscusso valore che sapranno dare il loro importante contributo nella gestione e conservazione del sito Unesco”.

Con queste parole il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, esprime il suo apprezzamento per i nomi (prof. Mauro Agnoletti, dr. Giuseppe Blasi, prof. Amerigo Restucci, prof. Enzo Miceli, prof. Vasco Boatto, dr. Ugo Soragni) chiamati oggi a comporre il comitato scientifico dal direttivo dell’associazione l’Associazione per il patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, presieduto da Marina Montedoro.

“Si tratta di sei figure accademiche e dirigenziali di alto profilo e assoluta competenza – sottolinea il Governatore – a cominciare dal presidente, il professor Restucci, e accomunando gli altri componenti, tutti protagonisti del percorso verso il riconoscimento del sito, l’ottavo nella nostra regione”.

“Le Colline del Prosecco sono un luogo unico per paesaggio, arte e cultura, storia e tradizioni – conclude Zaia -. Il loro riconoscimento come patrimonio dell’Umanità Unesco lo salutai come l’avvio di un nuovo rinascimento. Il comitato nominato oggi ha tutte le caratteristiche per consolidare questo obbiettivo”.

