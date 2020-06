L’erba voglio non cresce neanche nel giardino del Re

Questa volta non si tratta esattamente di un Re bensì di un Principe, Emanuele Filiberto di Savoia che ha detto “voglio” scendere in campo per il futuro dell’Italia” e ha annunciato, tramite un video postato sui social, che il suo “nuovo” movimento si chiamerà “Più Italia”. Peccato che il movimento “Più Italia” esistesse da tempo.

Fondato ad inizio 2019 da Fabrizio Pignalberi, Più Italia, federato con Fratelli D’Italia, in poco più di un anno dalla sua istituzione gode di ottima salute e continua a crescere e ad avere collaborazioni importanti.

Frabrizio Pignalberi, professionista e imprenditore laziale, dopo una carriera politica nelle fila del centro destra, stimolato da avvenimenti accaduti nella sua città, Frosinone, aveva deciso di costituire un movimento autonomo con la finalità di essere più vicino alle esigenza delle famiglie e delle piccole e medie imprese, un movimento per la gente con gli ideali patriottici che contraddistinguono la destra italiana.

“Ho appreso dai social che Emanuele Filiberto di Savoia aveva deciso di dar luce a un partito che portava il nome del nostro movimento. Con alcuni clik su Google mi sono accorto che c’era già una pagina Facebook e un sito internet con questo nome dove, cliccando proprio su questo, veniva fuori la mia immagine. Si può ben capire il mio stupore e il pensiero che dei comunicatori possano aver fatto l’errore di creare un titolo già esistente, registrato presso l’Ufficio Brevetti dell’Agenzia delle Entrate di Frosinone, con il numero 982”.

A questo punto il dott. Pignalberi invia direttamente una pec all’indirizzo mail del Principe di Savoia, ricevendo mezz’ora dopo, la telefonata del Principe stesso che si scusava arrampicandosi sugli specchi. A questo punto, trovandosi di fronte ad un’insormontabile presa di posizione del presidente Pignalberi, il Principe provava a trovare una collaborazione da definire dopo la presentazione ufficiale prevista, come già comunicato alla stampa nazionale, per l’11 giugno alle ore 18. Il dott. Pignalberi ribadiva che una qualsiasi collaborazione si sarebbe dovuta decidere prima di tale data. Il Savoia si dichiarava non disposto perché questo gli avrebbe creato un danno d’immagine.

E così la presentazione del partito del Principe è avvenuta secondo copione lo scorso giovedì creando l’immediata reazione del Presidente di Più Italia Fabrizio Pignalberi. “Ho dato mandato ai miei legali di sporgere querela per danno d’immagine e appropriazione di marchio registrato. Noi continuiamo a lavorare con il nostro movimento, con persone valide che si stanno impegnando per la ripresa della nostra Nazione dopo un così difficile periodo”.

Silvia Moscati

