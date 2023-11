CMB premia il merito degli studenti eccellenti

Si impegna da sempre a sostenere i giovani, CentroMarca Banca Credito Cooperativo di Treviso e Venezia, che anche quest’anno ha premiato i giovani Soci o figli di Soci che si sono distinti per il loro impegno. In particolare quelli che nell’anno scolastico e accademico 2022-2023 hanno conseguito il massimo dei voti. Oltre il 70 % di loro ha ricevuto anche la lode.

Tra i premiati, diversi sono i giovani che hanno intrapreso corsi di laurea come Medicina e Ingegneria, ma anche corsi più particolari come Innovazione e imprenditorialità digitale, International management, Mercati e strategie d’impresa o Global Development and Entrepreneurship, che aprono una finestra professionale importante sul futuro.

“Questa è una delle serate più importanti che ci troviamo a organizzare – ha detto il Presidente di CentroMarca Banca, Tiziano Cenedese, rivolgendosi ai giovani premiati – Questa iniziativa non è semplicemente un premio ma è un progetto che è nato e continua a vivere con l’obiettivo di guardare avanti, per sostenere il futuro, il vostro futuro, al quale come territorio e come comunità ci affidiamo. Ogni riconoscimento consegnato è il risultato tangibile delle vostre ore di studio e soprattutto della vostra fame di conoscenza. Il mio augurio, e la mia speranza, è che tutto ciò che avete meritato fino a oggi e tutto ciò che saprete meritarvi domani possano trasformarsi in un contributo alla comunità e al Paese. Perché in fondo il vero merito è questo: coltivare e sviluppare i propri talenti per metterli a servizio degli altri, nella realizzazione condivisa del sapere e del saper fare. Continuate quindi a perseguire i vostri sogni, a esplorare nuove frontiere e a rimanere affamati di conoscenza“.

Oltre al Presidente di CentroMarca Banca Tiziano Cenedese, erano presenti alla cerimonia anche tutto il Consiglio d’Amministrazione e il Direttore Generale Claudio Alessandrini, che ha commentato: “Determinazione, impegno e sacrificio sono quello che questi giovani esprimono e ciò che li ha portati ad eccellere. Sono eccellenze sulle quali CMB crede fortemente, un impegno che diventerà una garanzia per il futuro. Queste promesse per la nostra società, che sono state formate dalle nostre ottime università, sono un patrimonio che CMB vuole salvaguardare e incentivare a rimanere nel nostro territorio, per continuare a farlo crescere“.

Oltre ad avere a cuore la formazione di giovani di talento, CentroMarcaBanca si impegna a promuovere il cambiamento sostenibile, che comprende anche il sostegno a figure di spicco il cui esempio può contribuire a portare beneficio alla società. Un esempio è Luca Mazzucchelli che, proprio all’evento di venerdì sera, è stato l’ospite d’eccezione. Mazzucchelli, giovane psicologo, ha guadagnato notorietà grazie alla sua capacità di comunicare in modo semplice e umile, soprattutto attraverso il web. Si è rivolto ai giovani premiati evidenziando l’importanza di “essere” anziché “avere” e di “dare” piuttosto che “ricevere”; di saper cogliere le opportunità di crescita che derivano dall’essere sempre a fianco di qualcuno che possa essere migliore di noi per continuare ad imparare e a crescere, anche se i libri di studio sono stati riposti.