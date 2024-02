Cinque anni di Consultorio familiare di Treviso

Oggi alle ore 10.30, la presentazione dell’attività socio-sanitaria nel Consultorio familiare di Treviso.

Il Consultorio Familiare del Centro della Famiglia di Treviso celebra un traguardo importante: cinque anni di attività dedicate al supporto delle famiglie della città e delle zone circostanti. Questo anniversario è un momento significativo per riflettere sulle sfide affrontate, i successi ottenuti e le prospettive future per continuare a sostenere e servire la comunità locale.

Il bilancio delle attività svolte nel lustro 2019/2023 è un documento prezioso che testimonia l’impegno costante del Consultorio Familiare nel fornire servizi socio-sanitari di qualità. Questa esperienza unica in Veneto ha visto il coinvolgimento di diverse realtà istituzionali e comunitarie, tutte unite nel comune obiettivo di promuovere il benessere delle famiglie trevigiane.

Informazioni e ospiti della giornata

Per celebrare questo importante traguardo, è stato organizzato un appuntamento istituzionale presso il Centro della Famiglia di Treviso, situato in via San Nicolò 60, oggi 15 febbraio dalle ore 10.30. All’evento interverranno personalità, tra cui il direttore del Centro della Famiglia, don Francesco Pesce, e il direttore del Consultorio Familiare, Adriano Bordignon. Saranno presenti anche illustri ospiti come S.E. il Vescovo di Treviso, mons. Michele Tomasi, il Sindaco di Treviso Mario Conte, il Direttore Generale dell’Ulss 2 Francesco Benazzi e la Presidente della Conferenza dei Sindaci dell’Ulss 2 Paola Roma.