Presentato il progetto RFI della nuova stazione di Venezia Mestre

Al via il progetto di riqualificazione della stazione di Venezia Mestre, presentato da Rete Ferroviaria Italiana e il Comune di Venezia

MESTRE (VE). La presentazione del progetto della nuova stazione di Venezia Mestre, avvenuta ieri mattina presso l’Hotel NH Laguna Palace di Venezia, segna un passo significativo verso il rinnovamento dell’infrastruttura ferroviaria.

Il progetto, realizzato da Rete Ferroviaria Italiana in collaborazione con il Comune di Venezia e con il contributo di FS Sistemi Urbani, mira a trasformare l’attuale stazione in un moderno hub di connessione urbana, più funzionale e accessibile.

Il primo step, con un investimento complessivo di 100 milioni di euro, sarà l’avvio della gara di appalto previsto a breve. Il progetto prevede una riqualificazione completa dell’area, includendo la realizzazione di una nuova opera di attraversamento del fascio binari, il potenziamento dei servizi di trasporto e intermodalità per i viaggiatori, e un miglioramento dell’accessibilità alla stazione, con un design inclusivo e privo di barriere architettoniche.

Il nuovo hub sarà progettato per gestire un aumento previsto del traffico passeggeri fino al 2030, con un incremento del 30%, garantendo uno spazio stazione adeguato e servizi efficienti per il flusso previsto. Il progetto sarà diviso in due lotti tecnici e funzionali, con interventi che comprendono l’opera di scavalco sopra il fascio binari, la realizzazione di spazi di connessione e servizi al viaggiatore, e la creazione di una nuova uscita in superficie dal sottopasso di stazione lato Marghera.

Il sindaco Brugnaro ha sottolineato l’importanza di questa opera, definendola “un’opera ingegneristica straordinaria che segna il risveglio del Nord Est”. Questo progetto rappresenta una collaborazione concreta tra istituzioni, che dopo trent’anni di annunci e polemiche, si traduce finalmente in azioni tangibili. La nuova stazione di Mestre non solo migliorerà la viabilità e l’accesso alla città, ma avrà anche un impatto positivo sulla sicurezza sociale e sulla rigenerazione urbana.

“Solo i pessimisti non fanno fortuna, grazie sindaco Brugnaro per averci creduto” le parole del governatore del Veneto Zaia in apertura di intervento: “Anche grazie alla realizzazione di infrastrutture importanti come quella che viene presentata oggi non siamo più la periferia del Paese. Stiamo presentando un progetto che si inserisce nell’alveo del rinascimento del Veneto e che, grazie al merito all’Amministrazione comunale, scrive una pagina di storia della città”.