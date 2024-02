Anna Mazzamauro in “Com’è ancora umano lei, caro Fantozzi”

Uno spettacolo-amarcord sull’indimenticata e indimenticabile comicità surreale e innovativa di Paolo Villaggio.

Mogliano Veneto (Tv) – “Com’è ancora umano lei, caro Fantozzi”, un’esclamazione viva nell’immaginario italiano, è il titolo del prossimo spettacolo della Stagione Teatrale 2023-2024 del Teatro Busan di Mogliano Veneto (Tv), di e con la grande Anna Mazzamauro.

L’appuntamento è domani, venerdì 16 febbraio, alle ore 21.00 nel Teatro Moglianese in Via Don Bosco 41.

Parole e musica per Paolo Villaggio è il sottotitolo della pièce – dedicata al ragioniere Ugo Fantozzi– impreziosita dalle musiche dal vivo (chitarra e pianoforte) di Sasà Calabrese, prodotto da Nicola Canonico per la GoodMood, disegno luci Alexis Doglio, audio Simone Todesco.

Anna, abbiamo imparato ad amarla come la Signorina Silvani in quella che è considerata la più longeva e apprezzata ‘epopea del quotidiano’ del cinema italiano: una grande occasione, dunque, ritrovarla sul palcoscenico con tutto il suo carico emotivo e umano.

“Mi sono sempre chiesta legittimamente che nome avesse la signorina Silvani, alla quale Paolo Villaggio ha regalato eternità e che io ho contribuito a mantenere – afferma l’attrice Mazzamauro – Allora, poiché quella signorina mi appartiene di diritto e poiché i personaggi non nascono casualmente ma raccontano, nascondendoli con l’ironia, i nostri segni, i nostri umori, le nostre inclinazioni, il nostro animo, allora la Silvani sono io!”. “Adesso provate a chiamare la Silvani con il mio nome. Anna Silvani. È perfetto. Allora come Anna Silvani soltanto io posso, con il mio nome e col suo cognome, raccontare Paolo raccontando Ugo – sottolinea ancora l’artista e conclude: “leggeremo insieme il nostro incontro, il suo primo film, il mio divertente impatto con il cinema e via via vent’anni della nostra vita professionale a puntate, vent’anni di solitudine della Silvani che non aveva capito che Fantozzi fosse stato l’unico uomo ad averla veramente amata”.

Uno spettacolo-amarcord sull’indimenticata e indimenticabile comicità surreale e innovativa di Paolo Villaggio, considerato il “maggiore clown” della sua generazione, un clown irripetibile, rarissimo come i grandi poeti. Con Fantozzi, Paolo ha creato la prima vera maschera nazionale, il ritratto di un piccolo uomo senza qualità, qualcosa che durerà in eterno”.

I biglietti sono già in vendita e possono essere acquistati: online senza costi di prevendita su ci-nemabusan.it oppure presso la biglietteria del Teatro, aperta tutti i giorni a partire da 30 minuti prima dell’inizio delle proiezioni cinematografiche.

Per informazioni: 041-5905024 o [email protected]

Foto ©Luigi Cerati