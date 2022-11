Chioggia, i Carabinieri portano il pranzo e la cena a una famiglia in difficoltà

Erano da poco passate le 12 di domenica scorsa, 20 novembre, quando è arrivata una richiesta d’aiuto alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Chioggia da parte di una signora, in grave difficoltà, che chiedeva aiuto.

La pattuglia del Radiomobile di Chioggia, subito giunta a casa dell’anziana, l’ha trovata ad accoglierli in lacrime: la signora ha spiegato loro che, a causa del suo stato di salute e delle difficoltà economiche di cui sta soffrendo, aggravate dal doversi prendere cura di un nipote invalido – ormai adulto – non riusciva più a far fronte ai quotidiani bisogni, primo fra tutti far la spesa e procurarsi gli alimenti.

L’anziana e il nipote, infatti, entrambi in lacrime poiché rimasti senza cibo, erano affamati e non sapevano a chi chiedere aiuto.

I militari, compresa l’urgente necessità, confermata dalla dispensa e il frigorifero completamente vuoti, hanno immediatamente procurato svariati pasti caldi, per il pranzo e la cena, prendendoli dalla mensa della locale Compagnia e decidendo, con i colleghi di servizio a cui erano dedicati, di dedicarli in favore dell’anziana e il nipote.

Alla consegna delle varie porzioni di primi e secondi, preventivamente riscaldati, entrambi – commossi – hanno ringraziato i militari per l’aiuto ricevuto.

Successivamente sono stati informati i Servizi Sociali del Comune di Chioggia dell’accaduto, per poter dare supporto alla famiglia nel futuro.