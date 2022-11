Fondazione Giorgio Cini, il 1° dicembre torna FreeBooksDay

Dopo il grande successo della prima edizione primaverile, torna FreeBooksDay con libri gratuiti per il pubblico provenienti dalle edizioni della Fondazione Giorgio Cini e lancia Cini Ambassador, un programma straordinario per vivere in esclusiva appuntamenti, incontri, mostre, concerti e visite guidate riservate nel patrimonio della Fondazione.

Il 1° dicembre torna Free Books Day: dalle 14.00 alle 16.00 in Sala degli Arazzi, con un appuntamento che ha già riscosso grande successo e che offre la possibilità di scegliere e portare con sé libri, monografie, riviste, cataloghi di mostre e saggi, titoli rari ed edizioni esaurite con una semplice donazione simbolica di 10 euro, per la tote bag che sarà possibile riempire.

Un’occasione unica per studenti, collezionisti e appassionati di arricchire la propria biblioteca con edizioni prestigiose provenienti dal patrimonio librario, messe a disposizione gratuitamente dalla Fondazione Giorgio Cini.

Free Books Day nasce dal desiderio di rimettere in circolazione la cultura “su carta”, dando una seconda vita ai libri e una nuova voce agli autori di importanti contributi che hanno segnato le attività della Fondazione e di tutti i suoi Istituti nel corso della storia. Free Books Day è una iniziativa che persegue lo scopo di avvicinare un pubblico sempre più consapevole del valore che l’istituzione dà alla cultura e al dialogo tra culture e generazioni diverse.

Per partecipare è necessaria la registrazione all’evento sulla piattaforma Eventbrite al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-free-books-day-469043721397

Partecipare a Free Books Day è anche l’occasione per scoprire – e aderire- al nuovo programma Cini Ambassador una innovativa membership che apre le porte della Fondazione Cini per scoprirne i segreti, agli studiosi e amanti dell’arte, della musica e della cultura in senso ampio, che potranno godere di benefici speciali, partecipare a incontri esclusivi, visitare le collezioni e i fondi, le architetture monumentali e il parco della Fondazione con speciali visite guidate riservate oltre che avere privilegi straordinari durante le attività che vengono proposte al pubblico.

La lista completa e dettagliata dei vantaggi è consultabile sul sito web https://www.cini.it/diventa-cini-ambassador sul quale è possibile aderire al programma.