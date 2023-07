Che estate, ragazzi!

Si è concluso ieri il percorso estivo per ragazzi, iniziato il 12 giugno che ha visto coinvolti ben 480 ragazzi della fascia di età 8-14 anni gestiti interamente da un gruppo di giovani volontari delle scuole superiori del Collegio Salesiano Astori di Mogliano.

Il cortile, in queste quattro settimane, si è animato di giochi, tornei, sfide, musica e attività laboratoriali ma anche di numerosi momenti formativi, fondamentali per la crescita dei ragazzi che hanno deciso di partecipare all’esperienza della P.E.R. 2023 (Proposta Estate Ragazzi).

Durante le quattro settimane sono state organizzate quattro gite nei parchi acquatici di Caribe Bay, Acquaestate, Canevaworld e nella spiaggia di Lignano Sabbiadoro.

Nell’ultima settimana, i ragazzi delle medie hanno avuto la possibilità di partecipare a diverse uscite formative nel territorio: all’Istituto Costante Gris e la caccia al tesoro a Venezia per i ragazzi di seconda e terza media, senza dimenticare la visita alla Base Militare d’Istrana che ha visto coinvolti i ragazzi di prima media.

Il tema, che ha accompagnato i giovani nel percorso della Proposta Estate di quest’anno è stato quello delle Cronache di Narnia: ogni mattina gli animatori hanno messo in scena un piccolo spettacolo che ha fatto conoscere la storia ai ragazzi. Le quattro figure dei fratelli Pevensie e del leone Aslan (e il lupo schizofrenico) sono state un punto di riferimento per le quattro squadre che in queste settimane si sono sfidate, raccogliendo punti per conquistare la vittoria.

Grande spazio è stato dato anche all’autonomia degli animatori che, oltre alla gestione delle attività quotidiane, hanno avuto la possibilità di organizzare delle serate di autogestione, volte alla condivisone di momenti di riflessione sul loro percorso di animazione e crescita personale.

Giunti alla fine di queste quattro settimane, il viaggio si è concluso con due pellegrinaggi, uno a piedi alla Chiesa di Zerman, per le elementari, e uno in bici al Santuario di Conscio per le medie.

A conclusione del percorso, c’è stata una grande serata finale dove ragazzi e famiglie hanno potuto giocare insieme, tra 26 stand che proponevano sfide differenti.

Grande soddisfazione per le belle giornate passate insieme, è stata espressa da tutti, grandi e piccoli, a partire dai volontari fino al Direttore Don Dino Marcon.

Unica nota dolente: peccato che siano finite!