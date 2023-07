Giovanni Pavanello, podio ai campionati italiani triathlon giovanile

Si conclude con il podio di Giovanni Pavanello dell’ ASD Pavanello Triathlon Eroi del Piave in terza posizione la prima giornata di gare dei Campionati Italiani di Triathlon Giovanile al Centro Sportivo Le Bandie di Lovadina di Spresiano (TV).

SPRESIANO – Splendida giornata di sole, acque del lago cristalline, alte temperature e organizzazione impeccabile a cura della Fitri Nazionale con l’ottimo supporto tecnico dello staff dell’ASD Pavanello Triathlon Eroi del Piave guidato dal Presidente Giuliano Pavanello: questo è il bilancio della prima giornata di campionati che è filata via spedita con un incessante susseguirsi di partenze, dalle 8,30 con le Junior Donne fino all’ultima delle ore 18,00 con gli Youth A uomini.

La top ten degli atleti dell’ASD Pavanello Triathlon Eroi del Piave nella prima giornata: 6° Federica Ferrranti – Junior Femminile; 3° Giovanni Pavanello – Youth B Maschile; 6° Diego Lampe – Youth B Maschile.

Giovanni racconta la sua gara: «Oggi sono riuscito a guadagnare un ottimo terzo posto, Nella prima frazione di nuoto mi sono sentito bene, e questo mi ha permesso di uscire dall’acquA con il primo gruppo. Nella frazione in bici ho controllato le mie energie cercando di sforzare il meno possibile; sceso dalla bici e uscito dalla zona cambio ho cercato di trovare un ritmo di corsa che fosse si più sostenuto possibile, ma anche che mi permettesse di gestirmi al meglio. Per il primo giro e mezzo sono riuscito a tenere una buona posizione, poi la stanchezza e la fatica hanno iniziato a farsi sentire, e ho perso quindi una posizione. Nonostante ciò, sono comunque molto contento del mio risultato, e ci tengo particolarmente a ringraziare i miei allenatori che hanno fatto il possibile per farmi arrivare in forma a questo importante appuntamento, e la mia famiglia che mi sostiene in ogni occasione.»

Appuntamento oggi con la seconda giornata corposa di gare: alle 8.00 si inizia con le Staffette per proseguire durante tutta la mattinata per le categorie Junior e Youth A e B. A seguire, la partenza della Gara riservata ai Ragazzi maschile e femminile a partire dalle 16.30. La giornata si concluderà alle 18.00 con la sfilata delle delegazioni regionali.

In copertina, 1° Riccardo Cultore (Pol. Mimmo Ferrito) – 2° Edoardo Del Carlo (FDM Tri) – 3° Giovanni Pavanello (Eroi del Piave)