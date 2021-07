Casale sul Sile. Il Festival della Restera e l’Amministrazione Comunale Insieme

Il Festival della Restera e l’Amministrazione Comunale Insieme

Restival: Svegliaginevra e Joan Thiele in Collaborazione con Casale Musica tra domani e mercoledì per la parità di genere nelle arti

Proseguono gli appuntamenti di Restival, il Festival della Restera, che fino al 1° agosto continuerà ad animare le serate di Casale sul Sile. L’amministrazione comunale, ormai da sette anni, organizza Casale Musica, allietando l’estate dei cittadini, e non solo, con grandi talenti di fama nazionale. Per l’edizione 2021 si è scelto di promuovere la parità di genere nelle arti, invitando Svegliaginevra e Joan Thiele. Le due cantanti si esibiranno a Restival, rispettivamente martedì 27 e mercoledì 28 luglio; entrambi gli spettacoli inizieranno alle 21:00. Svegliaginevra è una giovane artista che, in poco tempo, ha riscontrato un grande successo di ascolti: secondo molti è la portabandiera della nuova scena indie-pop italiana. Joan Thiele è una cantautrice italo-colombiana, diventata molto famosa nell’ultimo periodo. L’artista trascinerà agli ascoltatori in un viaggio tra pop, atmosfere urban contemporanee e sonorità vintage.

Restival non è solo un palco: come ogni anno è presente la migliore ristorazione territoriale, nelle “Piazze del Gusto”, e i mercatini dell’artigianato, nella “Via Mercato e Mestieri”. Tante le iniziative per giovani e famiglie per 10 giorni di relax e divertimento immersi nel verde, in un parco di 22.000 mq che garantisce il distanziamento sociale. Una manifestazione che si conferma come uno degli appuntamenti più attesi del territorio, a ingresso completamente gratuito, senza prenotazione, con la raccomandazione di indossare la mascherina.

Un’area facilmente raggiungibile a piedi dal centro cittadino, che garantisce ampi spazi di movimento in totale sicurezza. A ospitare gli eventi musicali e le performance di danza e cabaret nel Restival Park è l’“Arena Spettacoli”, attrezzata con posti a sedere per gli eventi e un maxischermo, per poter vedere anche da lontano tutti gli spettacoli. L’ingresso a Restival Park è limitato da una capienza prefissata, come da normativa vigente. Restival Park 2021 vuole essere un simbolo del territorio a cavallo tra Treviso e Venezia. Un grande evento, che segna il ritorno a una certa forma di normalità. I cancelli aprono tutti i giorni alle 18:30; l’inizio del dj set è previsto per le 19:00, mentre gli spettacoli partono alle 21:00