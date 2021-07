Silea per le famiglie: nuovi contributi per i centri estivi. Stanziati ulteriori 20.000 euro

L’Amministrazione Comunale di Silea ha stanziato ulteriori 20.000 Euro per supportare le famiglie nei costi dei centri estivi.

Fino al 21 settembre 2021 le famiglie di minori tra i 3 e i 17 anni possono presentare domanda per l’assegnazione di contributi per la frequenza di centri estivi scelti dalle famiglie. I requisiti sono: la frequenza di Centri estivi nel periodo dal 7 giugno al 10 settembre 2021, la residenza nel Comune di Silea e l’ISEE riferito ai redditi 2019 fino a 25.000 Euro.

“Conciliare lavoro e famiglia nel periodo estivo è sempre più complesso, tanto più in questo momento contraddistinto da precarietà: la nostra Amministrazione ha per questo deciso di venire ulteriormente incontro alle famiglie stanziando un nuovo contributo, che si va ad aggiungere a quello già stanziato di 20.000 Euro per i centri estivi comunali svolti dalla Cooperativa Comunica. Vogliamo ribadire l’importanza di attivare misure tese a conciliare la vita lavorativa dei genitori, con il diritto dei bambini e dei ragazzi a godere di un periodo estivo di crescita e formazione personale“ sottolineano il Sindaco Rossella Cendron e l’Assessore all’Istruzione Angela Trevisin.

Per i dettagli e per presentare la domanda consultate il sito del Comune alla pagina: https://www.comune.silea.tv.it/home/news-eventi/news/Anno-2021/07/Contributo-frequenza-Centri-Estivi-2021.-.html