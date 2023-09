Caro libri: le soluzioni per ridurre la spesa

Il rientro a scuola è sempre un momento di spesa per le famiglie, ma quest’anno il caro prezzi rende ancora più difficile affrontare i costi di libri, trasporti, zaini e diari. Secondo una proiezione di Sil Confcommercio, l’aumento medio dei prezzi di copertina dei libri ha raggiunto l’8% con punte fino al 12% per alcuni titoli.

Il Forum delle Associazioni Familiari stima che per quest’anno i nuclei con figli che frequentano la scuola secondaria pagheranno in media 1.200 euro per libri e corredo scolastico senza la possibilità di detrazioni fiscali significative.

Come risparmiare sui libri di testo

Una delle strategie più diffuse per ridurre la spesa sui libri di testo è quella di acquistare edizioni non aggiornate o usate, che possono costare fino al 50% in meno rispetto alle nuove. Tuttavia, questa soluzione comporta il rischio di avere testi non conformi al programma didattico o obsoleti. Inoltre, non tutti i libri sono facilmente reperibili sul mercato dell’usato, soprattutto quelli più recenti o specifici.

Un’altra possibilità è quella di usufruire delle iniziative di prestito o scambio di libri promosse da alcune scuole, associazioni, biblioteche o comuni. Queste attività permettono di ottenere gratuitamente o a basso costo i libri necessari per l’anno scolastico, a condizione di restituirli alla fine o di metterne a disposizione altri in cambio. Per conoscere le opportunità presenti sul territorio, è consigliabile consultare i siti web delle istituzioni competenti o chiedere informazioni direttamente alle scuole.

Infine, si può optare per l’acquisto online dei libri di testo, confrontando i prezzi tra i vari siti e approfittando delle offerte e dei codici sconto disponibili. In alcuni casi, si può anche scegliere la modalità di consegna a domicilio o presso un punto vendita convenzionato, evitando così le spese di spedizione.

Quali sono gli aiuti previsti dal governo e dalle regioni

Per sostenere le famiglie nel diritto allo studio, il governo e le regioni hanno previsto alcune misure di aiuto economico per l’acquisto dei libri di testo e per il pagamento delle tasse scolastiche.

A livello nazionale, è possibile beneficiare della detrazione fiscale del 19% sulle spese sostenute per i libri di testo e per il materiale didattico obbligatorio per gli studenti della scuola primaria e secondaria. La detrazione si applica fino a un massimo di 516 euro per ogni figlio a carico e va indicata nella dichiarazione dei redditi.

Inoltre, il governo ha stanziato per quest’anno 170 milioni di euro per il fondo per il diritto allo studio, destinato alle famiglie con reddito Isee inferiore a 15.493 euro. Queste famiglie possono richiedere un contributo economico per l’acquisto dei libri di testo e per il pagamento delle tasse scolastiche presso le scuole statali o paritarie. L’importo del contributo varia in base al grado di istruzione frequentato dallo studente e al numero dei figli a carico. Per fare domanda, è necessario compilare un modulo disponibile presso le segreterie scolastiche entro i termini stabiliti da ogni istituto.

A livello regionale, invece, esistono diverse iniziative di sostegno alle famiglie per l’acquisto dei libri di testo, che possono consistere in buoni libro, voucher, rimborsi o sconti. Le modalità e i requisiti per accedere a questi aiuti variano da regione a regione e sono pubblicati sui siti web delle amministrazioni regionali o provinciali. In generale, per fare domanda è necessario presentare il certificato Isee e la lista dei libri di testo richiesti dalla scuola.

In conclusione, il rientro a scuola con il caro libri è una sfida per le famiglie, ma esistono alcune soluzioni per risparmiare e per ottenere degli aiuti economici. L’importante è informarsi in tempo e non perdere le scadenze.

Buon rientro a scuola a tutti!