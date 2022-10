Carabinieri: ai domiciliari due donne sorprese a rubare in parrocchia a Casale sul Sile

Verso le 17.30 di oggi, 8 ottobre, in Casale sul Sile (TV), militari della locale Stazione Carabinieri hanno tratto in arresto, per il reato di rapina, due donne italiane incensurate, classe 1971 e 1974.

Le donne, dopo essersi introdotte all’interno della canonica della Parrocchia di S. Maria Assunta forzando la porta con un piede di porco e con un cacciavite, sono state sorprese dal parroco che cercava di bloccarle, venendo spintonato e subendo la torsione delle dita della mano dalle due, che cercavano di allontanarsi.

Grazie all’intervento tempestivo di alcuni passanti, alle donne veniva impedita la fuga e quindi la coppia veniva definitivamente fermata dai Carabinieri operanti frattanto giunti sul posto, dopo pochi minuti, attivati in precedenza dallo stesso parroco.

A seguito di perquisizione le donne sono state trovate in possesso della refurtiva, consistente in un orologio e due portafogli contenenti €100 e documenti d’identità.

Anche gli strumenti di effrazione in possesso delle due malfattrici sono stati recuperati e sequestrati. Le arrestate sono state poste in detenzione domiciliare presso le rispettive abitazioni in Marghera (VE) e Mestre, in attesa delle successive determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.