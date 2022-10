Arresto, denunce, patenti di guida ritirate: in campo i Carabinieri sulle strade della “Marca”

Servizi rafforzati di controllo del territorio sono stati svolti dai militari dell’Arma, per tutta la serata di ieri e la nottata appena trascorsa, in tutta la provincia di Treviso da parte dei militari del Comando Provinciale dell’Arma. I Carabinieri di Montebelluna hanno arrestato un 34enne di origini albanesi che sottoposto a controllo alla guida di autovettura risultava avere fatto reingresso nel territorio nazionale benché espulso con provvedimento del giudice nel 2018.

Denunciati, sempre nel montebellunese: una 40enne del padovano sorpresa alla guida sotto l’effetto di stupefacenti, un 35enne montebellunese alla guida in stato di ebbrezza alcolica (tasso 1.70 gr./lt.) e che in auto teneva pure una dose di cocaina, un bilancino di precisione ed un coltello a serramanico, sequestrati, un 27enne montebellunese, gia’ “pizzicato” in passato per violazioni al Codice della Strada, poiché positivo all’alcoltest (tasso maggiore di 1.20 gr./lt.), un 38enne dell’asolano sorpreso alla guida in stato di ebbrezza (tasso positivo pari a 0.90 gr./lt.) e pure un 56enne montebellunese (tasso pari a quasi 1 gr./lt.).

Altri 4 automobilisti sono stati sanzionati solo amministrativamente perché positivi all’alcoltest ma con tasso alcolico inferiore ai precedenti. A Fonte (TV), nella notte, i Carabinieri hanno deferito in stato di libertà un 24enne della zona (alla guida con tasso rilevato pari a 1.40). A Vittorio Veneto (TV) Carabinieri del Radiomobile locale sanzionava un 44enne del posto per tasso alcolemico rilevato superiore a 0,7.

Anche a Treviso stanotte in viale della Repubblica un 25enne montebellunese denunciato per guida in stato di ebbrezza (1.21 gr./lt.). patente di guida ritirata, veicolo fermato.