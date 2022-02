Cancellati numerosi voli per problemi al sistema informatico

Nella giornata di ieri, sabato 26 febbraio 2022, una nota compagnia aerea di linea ha cancellato praticamente tutti i voli europei dall’aeroporto di Londra Heathrow per problemi tecnici al sistema informatico. L’interruzione ha causato il caos anche ai passeggeri italiani, che si sono visti cancellare i voli prenotati e che ora possono ricevere fino a 400 euro (come previsto dal Regolamento Europeo 261/2004, quale compensazione pecuniaria in virtù dei voli cancellati).

Napoli, Roma Fiumicino, Venezia, Torino, Milano Malpensa e Milano Linate sono gli aeroporti italiani attualmente coinvolti. Gli italiani che hanno subito il disservizio sono circa 2.000.

Per ogni volo cancellato, secondo quanto analizzato da ItaliaRimborso, i passeggeri possono ricevere 250 euro per le tratte aeree inferiori a 1500 chilometri e 400 euro per le tratte superiori ai 1.500 chilometri.

