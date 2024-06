Butta la pasta Sior Pare

Un paio di anni fa il tormentone sui social del momento era come cucinare risparmiando gas. Tanto rumore per cucinare la pasta a fuoco spento. Ma il Sior Pare la sapeva lunga ancora prima di ascoltare gli chef stellati dei social.

“Sior Pareee, guarda che qua l’acqua non bolle!”

“Varda che par cusinar ea pasta miga gà da bogìr, basta tegnerla a fogo basso e se cuzina eo stesso e ti risparmi gas (Guarda che per cucinare la pasta mica deve bollire, basta tenerla a fuoco basso e si cucina lo stesso e risparmi gas)”

Fatto sta che quando si ha fretta di tornare a lavorare, sembra sempre un’eternità perché arrivi alla sua cottura preferita: stracotta.

“Sior Pare, va a sercar ea pasta (Sior Pare vai ad assaggiare la pasta)”

“Ma serchìa tì, no?! No go vogia de alsarme (Ma assaggiala tu, no?! Non ho voglia di alzarmi)”

“Ma ti xe ti el deicato, par mi se pol cavar anca ‘desso (Ma sei tu il delicato, per me si può togliere anche adesso)”

“Secondo mi ghe manca ‘ncora do minuti… (Secondo me gli mancano ancora due minuti)”

Finché non si arriva lì lì per scolarla, in cui impazienti gli si chiede:

“Sior Pare ma quanto manca ancoraaa?!”

E lui sfodera sornione la citazione cinematografica preferita:

“E quanto egli mi disse che manca uno minutto, io gli dissi e chissenefreca!” DA “TOTÒ E I DUE COLONNELLI”

Sembra quasi che lasci la pasta così tanto per poterla dire e tutto tronfio e fiero scolare la pasta ridacchiando.

Tra i consigli utili del risparmio energetico social c’è anche la tecnica a vaporiera. Ottimizzare quindi la stessa pentola per cucinare su più piani pasta, verdure al vapore e altro.

Anche qui il Sior Pare “ve magna i risi in testa“, tradotto: arriva prima di voi. Infatti quando c’è un sugo già pronto o la verdura cotta da riscaldare il metodo infallibile è proprio quello di mettere una pentola dentro/sopra l’altra. Così quando porta in tavola le pentole sembra la torre di Babele del pranzo.

E se la Babele social rischia di fare tanta confusione per nulla, anche nelle cose più semplici, quel tanto che basterebbe per essere accorti e attenti a certe faccende non è riuscire a parlare una stessa lingua, ma saper ascoltare.

Ascoltare quelle voci, di esperienza, di altri tempi, che le cose le sanno senza nulla chiedere ad Alexa o Google.

Anche se al sior Pare piace prenderci in giro dicendo: