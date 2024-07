Bufala estiva: cane in autostrada, chiamare……

Ritorna anche quest’anno il falso numero telefonico da chiamare in caso di avvistamento di un cane abbandonato in autostrada

Anche quest’anno stessa bufala, stessa crudele realtà! Nel periodo estivo aumentano gli abbandoni di animali, purtroppo lo sappiamo e lo combattiamo tutti. Inoltre ci sono, in vicinanza delle vacanze estive, aumenti di rinunce di proprietà di animali di compagnia che in realtà sono membri della famiglia.

La bufala del numero

Si aggiungono anche gli ingenui che senza nessuna verifica si fanno complici di false notizie e falsi consigli. Capita ogni anno in questi giorni, che inizi a girare sui social un post che segnala la presenza di due numeri di telefoni che attiverebbero dei volontari pronti a salvare i cani abbandonati in autostrada. Si tratta di una bufala che gira da anni, segnala l’associazione. Infatti i due numeri non sono più attivi.

L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente denuncia anche quest’anno i numerosi abbandoni di cani e gatti nonostante le numerose campagne informative. La situazione per molti canili è insostenibile perché agli abbandoni si sommano le rinunce di proprietà, frequenti proprio in vicinanza dei periodi di feie.

Il reato

Art. 727 c. p. Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro .Va ricordato ancora una volta che l’abbandono di un’animale è prima ancora che un reato un gesto di insensibilità e inutile crudeltà verso chi ci dona il suo amore senza chiederci nulla in cambio.

Chiamare il 112

E allora che cosa fare se si vede un cane abbandonato? Se non ci si può fermare per mettere il cane in sicurezza, bisogna segnalare subito la presenza al numero di emergenza 112, oppure al servizio veterinario pubblico del canile sanitario competente per zona o la Polizia Locale.