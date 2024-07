Ulss4, Simona Sforzin nominata direttore dei servizi socio-sanitari

La nomina è stata ufficializzata lunedì 15 luglio

San Donà di Piave (VE) – È Simona Sforzin, residente a San Donà di Piave e madre di tre figli, il nuovo direttore dei servizi socio sanitari dell’Ulss 4, succedendo alla dottoressa Paola Paludetti, ora al comando dell’Ulss 1 Dolomiti nello stesso ruolo. Lunedì 15 luglio, il direttore generale Mauro Filippi ha ufficializzato la nomina.

La dottoressa Sforzin, già alla guida del distretto sociosanitario unico dell’Ulss 4 dal gennaio scorso, vanta una solida formazione accademica. Si è laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Padova, dove ha anche conseguito una specializzazione in “Medicina di comunità”.

Il suo percorso professionale include un’esperienza significativa all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento (APSS), dove ha diretto le cure primarie, concentrandosi su cure domiciliari, disabilità e non autosufficienza. Inoltre, ha insegnato presso l’Università di Verona, sede di Trento, nei corsi di “Modelli organizzativi delle cure primarie” e “Medicina di comunità e delle migrazioni”.

Mauro Filippi, direttore generale dell’Ulss 4, ha commentato: “La dottoressa Sforzin ha già una solida esperienza e una ampia competenza maturate in ambito territoriale. Sicuramente potrà dare centralità al lavoro già avviato in questi anni e che vede nel territorio un centro in rapida evoluzione, dove nel prossimo futuro si giocheranno sfide importanti”.