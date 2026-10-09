Bossolo è bronzo

Antonino Bossolo vince la medaglia di bronzo al World Para Taekwondo Grand Prix di Parigi

PARIGI (FRANCIA) – Inizia nel migliore dei modi l’avventura dell’Italia al Palais des Sports Marcel Cerdan di Levallois-Perret di Parigi dove si disputeranno in sequenza il World Para Taekwondo Grand Prix e il World Taekwondo Grand Prix, ovvero gli eventi di più alto livello del calendario internazionale, riservati agli atleti selezionati in base al ranking olimpico.

Nella prima giornata, dedicata al Para Grand Prix, in gara c’erano tutte le categorie K44 è Antonino Bossolo a conquistare a dare la prima gioia conquistando il bronzo nei -70kg.

L’atleta azzurro nei quarti di finale supera facilmente per 2-0 il georgiano Giorgi Nikoladze, chiudendo il secondo round con un netto 16-0 dopo il 3-2 del primo. Molto più equilibrata e combattuta invece la semifinale con il brasiliano Valter Sedano Delfino De Oliveira. Primo round per Bossolo 3-2, poi due parità consecutive sul 5-5 premiamo il sudamericano con l’azzurro che vince la medaglia di bronzo.

Le altre due azzurre in gara invece si sono fermate entrambe agli ottavi di finale. Nei -52 kg Suemi Ricci cede 0-2 alla messicana Elsa S. Koyama Tamayo, dopo un primo round perso 0-4 e un secondo chiuso in parità sul 6-6. Nei -65 kg Giulia Cassar porta al terzo round Diana Abuziarova: pari 2-2 il primo, vinto 5-2 il secondo, ma la frazione decisiva va all’avversaria per 6-4.

Oggi toccherà a Simone Alessio, unico azzurro nel Grand Prix olimpico

Le dichiarazioni

Queste le parole di Antonino Bossolo a fine gara: «Arrivavo a questa gara dopo un periodo nel quale non sono riuscito ad allenarmi con continuità a causa dell’infortunio al piede rimediato dopo la Corea e oggi non ero al meglio della condizione. Ho cercato comunque di dare il massimo e resta un po’ di amarezza per come è terminata la semifinale. Guardo però il bicchiere mezzo pieno: torniamo a casa con punti importanti per Los Angeles. Adesso l’obiettivo è recuperare al meglio, perché ci aspettano il Mondiale e il Grand Prix Final, due appuntamenti molto importanti. Bisogna pensare a una gara alla volta e farsi trovare pronti».

Photo Credits: Taekwondoitalia.it

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