Scherma da record!

I Campionati Europei Paralimpici di scherma si chiudono con l’argento della squadra azzurra di sciabola maschile. L’Italia vince il medagliere

CARDIFF (GALLES) – È un’Italia da record quella che torna a casa dopo i Campionati Europei Paralimpici di Cardiff 2026. Mai una spedizione azzurra aveva concluso una trasferta continentale con così tante medaglie. Grazie all’argento conquistato dalla squadra di sciabola maschile, la Nazionale di scherma in carrozzina chiude con ben 15 medaglie (6 ori, 3 argenti e 6 bronzi), superando quella che fino a oggi era stata l’edizione da record di Terni 2018.

Protagonista di questa incredibile kermesse è stata di certo la veterana Andreea Mogos con ben tre medaglie d’oro, ma ottimo anche il debutto di Amelio Castro con un doppio argento nella spada individuale e nella prova a squadre di sciabola e un bronzo nel singolare sempre di sciabola.

Non si poteva aprire meglio il conteggio dei punti per la qualificazione ai Giochi Paralimpici di Los Angeles 2028. Il prossimo obiettivo ora sono i Mondiali di Hong Kong 2027, tempo per lavorare ce n’è, talenti anche.

Sciabola d’argento

È la squadra di sciabola maschile a chiudere in bellezza con la quindicesima medaglia questi Campionati Europei. Il quartetto composto da Edoardo Giordan, Mattia Galvagno, Amelio Castro e Andrea Jacquier è stato bravo infatti a salire sul secondo gradino del podio arrendendosi solo all’Ucraina.

Gli Azzurri saltano i quarti per il ranking e approdano direttamente in semifinale con la Francia, dominandola fin dalle prime stoccate e battuta per 30-13. La finale è la classica rivincita tra le due finaliste del Mondiale di Iksan 2025 dove fu l’Italia a trionfare. Questa volta invece è il turno dell’Ucraina gioire per 30-21, ma con gli azzurri che portano a casa uno stupendo argento.

Superato il turno dei quarti di finale per diritto di ranking, gli azzurri hanno affrontato in semifinale la Francia, dominando dalla prima all’ultima frazione e chiudendo con un secco 30-13 che è valso il pass per l’ultimo atto. In finale, nella “rivincita” del match che un anno fa a Iksan valse il titolo mondiale, i ragazzi guidati dal CT Antongiulio Stella e dal maestro Giuseppe Costanzo sono stati superati per 30-21 dall’Ucraina, chiudendo comunque con un bellissimo argento.

Le dichiarazioni

Queste le parole del Presidente federale Luigi Mazzone: “Sono orgoglioso di questa spedizione straordinaria, che ha scritto un’autentica pagina di storia del nostro sport. Abbiamo concluso l’Europeo Paralimpico più vincente della storia, e questo risultato è figlio di un gruppo strepitoso, composto da grandi atleti e guidato in modo eccellente dai nostri CT. Un record che ripaga l’incredibile lavoro svolto in questi mesi da tutto lo staff al quale, in ogni componente, va la mia gratitudine per la professionalità e la passione che danno forza ogni giorno alla nostra squadra paralimpica. Un team unito, che fa dello spirito di gruppo il proprio valore aggiunto, e che a Cardiff non ha soltanto stravinto ma anche tracciato un percorso che porterà verso i Giochi Paralimpici di Los Angeles. Un grazie a tutte le ragazze e i ragazzi, per i successi e le emozioni che ci hanno regalato, e a tutti coloro che con il proprio supporto, dal Comitato Italiano Paralimpico all’intera delegazione guidata da Marco Cannella e fino agli sparring che questa estate sono stati impegnati nei ritiri collegiali, hanno reso possibile questo risultato”.

Le 15 medaglie azzurre agli Europei Paralimpici di Cardiff 2026

6 ORI

Mixed Team di Fioretto (Emanuele Lambertini, Michele Massa, Sofia Garnero, Andreea Mogos)

Andreea Mogos (Fioretto femminile categoria B)

Edoardo Giordan (Sciabola maschile categoria A)

Emanuele Lambertini (Fioretto maschile categoria A)

Andreea Mogos (Sciabola femminile categoria B)

Leonardo Rigo (Fioretto maschile categoria C)

3 ARGENTI

Amelio Castro (Spada maschile categoria B)

Michele Massa (Fioretto maschile categoria B)

Squadra di Sciabola maschile (Edoardo Giordan, Mattia Galvagno, Amelio Castro, Andrea Jacquier)

6 BRONZI

Sofia Garnero (Fioretto femminile categoria A)

Leonardo Rigo (Spada maschile categoria C)

Julia Markowska (Spada femminile categoria B)

Amelio Castro (Sciabola maschile categoria B)

Mattia Galvagno (Fioretto maschile categoria A)

Sofia Brunati (Sciabola femminile categoria B)

Photo Credits: Federscherma.it

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