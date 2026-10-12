Azzurre per la prima volta all’Europeo

Grazie alla vittoria con la Francia e a quella del Portogallo con la Finlandia, la Nazionale di Futsal femminile si qualifica per la prima volta ai Campionati Europei

LASKO (SLOVENIA) – Ventiquattro lunghissime ore in attesa di sapere se le grandi prestazioni fin qui sfoggiate all’Elite Round e il secondo posto conquistato dietro all’imbattibile Spagna vincendo con la Francia avrebbero dato l’agognato pass. Si dice che è dall’attesa che arrivano le gioie più grandi, e così è stato.

Il Portogallo (finalista mondiale) ha battuto la Finlandia e la Nazionale femminile di Futsal può finalmente festeggiare la prima storica qualificazione alla fase finale della quarta edizione di Women’s Futsal EURO 2027. Un successo incredibile che vede le Azzurre raggiungere come migliore seconda la già qualificate Croazia padrona di casa, le (tri)campionesse in carica della Spagna (che hanno vinto a punteggio pieno il Gruppo 3, quello delle Azzurre), il Portogallo, Polonia, Ungheria e Svezia.

Un’edizione per la prima volta a 8 squadre, dopo le prime in modalità Final Four che vedrà decidere l’ultima partecipante nel play-off di novembre fra Finlandia e Norvegia. Uno spauracchio che la squadra di coach Paniccia è riuscita ad evitare proprio grazie alla sconfitta delle finlandesi per 3-0.

Grazie a questo risultato infatti l’Italia ha scavalcato nella classifica avulsa delle seconde classificate proprio la Finlandia, sopravanzandola grazie a una migliore differenza reti complessiva (+6 l’Italia, +1 le finlandesi) nonostante i 6 punti a testa ottenuti all’Elite Round.

Si aprono così direttamente le porte a questa prima storica partecipazione all’Europeo che si svolgerà a Osijek, in Croazia, dal 14 al 21 marzo.

WOMEN’S FUTSAL EURO



Le qualificate alla fase finale

Croazia (ospitante), Spagna (detentrice), Portogallo, Ungheria, Polonia, Svezia, Italia, Finlandia/Norvegia

Play-off: 12-26 novembre 2026

Sorteggio torneo finale: tbc

Torneo finale (Osijek, Croazia): 14-21 marzo 2027

Photo Credits: Figc.it

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