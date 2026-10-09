Presentazione del libro “Smetto quando voglio? Combattere e superare le dipendenze dal fumo e dall’alcol” al Centro Culturale Candiani di Mestre

Mestre – Si terrà presso il Centro Culturale Candiani, martedì 13 ottobre 2026, dalle ore 14.00 alle ore 18.30, il convegno di presentazione del volume “Smetto quando voglio? Combattere e superare le dipendenze dal fumo e dall’alcol”, edito da San Paolo, scritto da Silvio Garattini e Valentino Gardi.

L’incontro, aperto alla cittadinanza e inserito nel palinsesto de “Le Città in Festa”, sarà un’importante occasione di confronto sui rischi connessi al fumo, all’alcol e alle altre forme di dipendenza, con particolare attenzione alla prevenzione, alla protezione delle nuove generazioni e all’effettiva tutela del diritto alla salute.

Il prof. Silvio Garattini, fondatore e presidente dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS, offrirà il proprio contributo scientifico sui danni provocati dal fumo e dall’alcol e sulle strategie più efficaci per contrastarne la diffusione. Il prof. Valentino Gardi, docente universitario e giudice minorile esperto presso la Corte d’Appello di Firenze, approfondirà invece i profili giuridici e sociali della prevenzione, soffermandosi sul ruolo delle istituzioni, della scuola e della comunità nella tutela dei minori e della salute pubblica.

Il volume nasce con l’obiettivo di offrire strumenti concreti di conoscenza e consapevolezza a famiglie, giovani, operatori sanitari, insegnanti, giuristi e cittadini, affrontando un tema che riguarda direttamente la vita quotidiana e il futuro della collettività.

Il convegno riunirà rappresentanti del mondo sanitario, giuridico, istituzionale e delle forze di polizia. La partecipazione è libera fino a esaurimento dei posti disponibili.

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