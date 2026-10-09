Il pass Europeo passa per la Francia

La Nazionale femminile di futsal perde 2-1 con le pluri campionesse spagnole. Per qualificarsi per la prima volta all’Europeo le Azzurre dovranno battere la Francia

LASKO (SLOVENIA) – Un girone di Elite Round per raggiungere per la prima volta i Campionati Europei davvero duro, lo si sapeva. Prima le padrone di casa della Slovenia, poi le dominatrici d’Europa da dieci anni della Spagna e infine la Francia. Eppure le Azzurre hanno battuto 3-0 le prime e se la sono giocata fino all’ultimo secondo con le iberiche.

Una sconfitta amara, certo, ma anche una certezza del lavoro fin qui svolto. L’Italia ha giocato una partita quasi perfetta, riuscendo a imbrigliare la Spagna e concedendo solo due gol a freddo, entrambi a inizio dei due tempi. Probabilmente anche un pizzico di emozione ha tradito le ragazze di Coach Paniccia che però hanno provato fino all’ultimo a riprendere in mano la gara andando a pareggiare con Sestari poco prima della fine del primo tempo.

La Spagna si riporta subito davanti al terzo minuto con Sotelo, ma le Azzurre non mollano e anzi vanno più volte vicine al gol del 2-2 fino all’assalto finale con il portiere di movimento. Tutto inutile, ma l’impressione è che se la possono giocare con tutte.

Con questa vittoria la Spagna ha già la certezza del primato nel girone. L’Italia rimane a quota 3 punti e cercherà di conquistarsi il pass per il primo Europeo della sua storia domani (ore 15, diretta Futsal TV) con la Francia che oggi incontrerà la Slovenia.

Il tabellino

ITALIA-SPAGNA 1-2 (pt 1-1)



Italia: Sestari, Bettioli, Coppari, Adamatti, Boutimah. A disp.: Carturan, Mansueto, Vanelli, Virdis, Ghilardi, Barca, Dal’Maz, Ferrara, De Siena. All. Paniccia

Spagna: Elena Gonzalez, Mayte, Irene Samper, Maria Sanz, Irene Cordoba. A disp.: Ari, Martita, Laura Cordoba, Cecilia Zarzuela, Laura Sanchez, Lopez Quesada, Sotelo, Antia, Eva Gonzalez. All. Pons

Reti: 1’03’’pt Irene Cordoba (S), 18’26” Sestari (I); 3’49” st Sotelo (S)

Arbitri: Roosa-Maria Karoliina Tuomi (Finlandia), Mariia Myslovska (Ucraina), Ena Dulic (Bosnia ed Erzegovina); Cronometrista: Azra Ahmetovic (Slovenia)

Note: ammonita Vanelli (I)

WOMEN’S FUTSAL EURO

Gruppo 1: Cechia, Finlandia, Paesi Bassi, Portogallo

Gruppo 2: Bosnia ed Herzegovina, Ungheria, Slovacchia, Svezia

Gruppo 3: Spagna, Francia, Italia, Slovenia

Gruppo 4: Belgio, Norvegia, Polonia, Ucraina

Il programma gare del Gruppo 3

Prima giornata, mercoledì 7 ottobre

Spagna-Francia 5-2

Italia-Slovenia 3-0



Seconda giornata, giovedì 8 ottobre

Italia-Spagna 1-2

Slovenia-Francia, ore 19

La classifica dopo la seconda giornata

Spagna 6, Italia 3, Francia e Slovenia 0



Terza giornata, sabato 10 ottobre

Francia-Italia, ore 15

Slovenia-Spagna, ore 17.30

Photo Credits: Figc.it

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