Bibione si veste di Bianco e celebra l’asparago

Parte oggi il contest Asparago d’Oro, in attesa di Bianco Weekend, l’evento per i food lover in programma il 6 e 7 maggio.

BIBIONE – Bibione riscopre il suo lato gourmet e celebra l’asparago bianco con una serie di iniziative che promuovono il territorio attraverso le sue specialità, dedicate a operatori e appassionati, con la regia del Comune di San Michele al Tagliamento, in collaborazione con Confcommercio Delegazione Bibione e Bibione Live – Consorzio di Promozione Turistica, con il supporto di Consorzio Prosecco Doc e Cooperativa Agricola Bibione e la partnership tecnica della Scuola Alberghiera Lepido Rocco di Pramaggiore (VE).



In rampa di lancio il Concorso Asparago d’Oro, dedicato ai ristoranti della zona e agli studenti di cucina, in partenza domani 12 aprile con una serie di prove per eleggere il miglior piatto in grado di esaltare il gusto della bianca specialità del territorio.



Il paradiso dei food lover arriva sabato 6 e domenica 7 maggio con Bianco Weekend, una due giorni dedicata agli appassionati, tra show cooking, incontri e tanti assaggi a base di asparago bianco, accompagnati dalle bollicine del Prosecco Doc (dalle 10:00 alle 20:00).



“Con Bianco Weekend il tradizionale momento dell’anno dedicato all’Asparago Bianco di Bibione respira aria di innovazione – afferma il sindaco di San Michele al Tagliamento, Flavio Maurutto – Siamo lieti di poter offrire ai residenti e agli ospiti della nostra località la possibilità di prendere parte ad un evento di alta qualità, un’occasione per celebrare l’eccellenza gastronomica del nostro territorio gustandola nelle molteplici forme proposte dai produttori e ristoratori locali, ma anche per arricchire le proprie conoscenze con attività di intrattenimento e formazione a cura dei migliori chef e sommelier d’Italia. Colgo l’occasione anche per inviare un grande in bocca al lupo ai partecipanti al Concorso Asparago d’Oro 2023, in particolare ai giovani studenti, futuri chef e custodi della cultura enogastronomica del nostro territorio“.



Secondo Andrea Drigo, presidente di Confcommercio Delegazione Bibione, “La programmazione di quest’anno è motivo di orgoglio, perché crea una concreta sinergia tra tutti gli stakeholder, oltre ad offrire ai turisti un’opportunità in più per apprezzare il nostro splendido territorio. Il nostro impegno non si esaurisce con questa iniziativa, ma insieme a tutto il Consiglio di Delegazione siamo impegnati per implementare nuove progettualità allo scopo di rafforzare ulteriormente l’offerta e il sostegno ai settori di commercio, turismo e servizi. Ringrazio, oltre all’Amministrazione Comunale, per aver creduto in questa nuova progettualità, i componenti della D.M.O., il Consorzio di Promozione Turistica – Bibione Live e tutti i nostri associati, per l’impegno e la partecipazione dimostrati“.

Il Concorso Asparago d’Oro

Coinvolge gli chef della zona per eleggere il migliore artista dell’asparago ai fornelli. Una trentina i professionisti in competizione, sia senior che junior – tra cui tre squadre formate dalle giovani promesse della Scuola Alberghiera Lepido Rocco di Pramaggiore – pronti a una sfida all’insegna del gusto, che li vedrà gareggiare con creazioni in grado di esaltare la bianca primizia primaverile. A valutarli una giuria composta da tre esperti di cucina: Marco Colognese, critico enogastronomico, Kevin Feragotto, consulente e divulgatore enogastronomico e Luigino Cassan, imprenditore nel campo del banqueting e dell’organizzazione di eventi food. La gara vedrà impegnati i concorrenti per tutto il mese di aprile, fino alla proclamazione del vincitore, venerdì 5 maggio.

Bianco Weekend, 6-7 maggio

Show cooking, approfondimenti, intrattenimento e soprattutto asparago bianco. Sabato 6 e domenica 7 maggio il centro di Bibione si anima con Bianco Weekend, un fine settimana interamente dedicato all’ortaggio principe della primavera in abbinamento alle bollicine più pop d’Italia firmate Prosecco Doc.

Ad attendere il pubblico 24 stand in cui gustare cicchetti a base di asparago e i calici di Prosecco Doc delle cantine del territorio.

In programma sei cooking show, due degustazioni guidate sul Prosecco Doc e un talk show, incentrato sul turismo enogastronomico (ingresso libero fino a esaurimento posti). Tra i testimonial attesi Marco Colognese, Adua Villa, narratrice digitale e sommelier, e Filippo Bartolotta, divulgatore ed esperto di vino. Ad accompagnarli dietro i fornelli, un parterre di chef composto da Edoardo Caldon del ristorante Fuel di Padova, Silvia Moro de La Cuisine Aldo Moro di Montagnana (PD), Waldemarro Leonetti del Marcandole di Salgareda (TV), Nicolò Trento del Vittoria 1938 di Venezia, Andrea Zanin del Moscatello Muliner di Pozzolengo (BS) e Giuseppe Lamanna del ristorante Ca’ del Moro di Grezzana (VR).

Dove: viale Aurora e piazza Treviso a Bibione – Quando: sabato 6 e domenica 7 maggio, dalle 10.00 alle 20.00. La partecipazione all’evento è gratuita. Gli ingressi ai cooking show sono liberi, fino a esaurimento posti.