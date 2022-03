Besciamella senza lattosio

Una ricetta base per arricchire molti piatti della tradizione italiana e non solo.

In questa variante senza latte e lattosio utilizzeremo la margarina.

Ingredienti

50gr di margarina vegetale

50gr di farina 00

400ml di bevanda di riso

1/4 di dado vegetale

un pizzico di noce moscata o pepe per insaporire

Preparazione

Prendete una pentola e piano piano fate sciogliere a basso fuoco la margarina con il dado.

Una volta sciolta tutta, aggiungete la farina e mescolate bene fino a far amalgamare la farina alla margarina ed avere una cream solida.

Ora aggiungete la bevanda di riso poco alla volta, mischiando molto velocemente con la frusta da polenta, così d evitare eventuali grumi nella crema, e mescolate fino a che avete finito di rovesciare la bevanda di riso.

Tutte le ricette che ho trovato online mettono 500ml di bevanda di riso, ma essendo molto liquido preferisco metterne un po’ meno e in caso aggiungerla una volta che inizia ad addensarsi, in base alla consistenza della besciamella che mi serve.



Infatti le bevande vegetali hanno una consistenza più leggera del latte vaccino, e quindi tende a rimanere più liquida in rapporto, anche se la si fa bollire di più la consistenza rimane diversa tra i due prodotti. Preferisco quindi usare meno bevanda di riso e aggiungerla in caso successivamente.

Una volta aggiunto tutti i 400ml quindi cuocere a fiamma media per 5/6 minuti, quel tanto che evapori un po’ di acqua e la farina inizi a rapprendersi.

Fate rapprendere la besciamella in base alla consistenza che vi serve per il piatto che dovete cucinare.

Alessandra Collodel