Ferragosto Mixology, un viaggio nel gusto con Amaro del Capo

In questo caldo Ferragosto, vi portiamo un fresco assaggio di passione e creatività direttamente da Vinitaly, riproponendovi un nostro video realizzato allo stand di Amaro del Capo con l’abile bartender Fabrizio Tacchi.

Fabrizio ci presenta uno Spritz Calabro dalle note piccanti, un Blood&Tonic dal gusto più amaro e infine un cocktail a base di gin.

Tre proposte per brindare oggi, e non solo, insieme ad amici e familiari, con un solo monito: bevi responsabilmente.

Guarda il video su YouTube.