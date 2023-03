Benvenuti Victoria e Alex!

Un evento particolare in sala parto dell’Ulss 2 Marca Trevigiana.

Treviso – La partoriente si chiama Victoria, è bionda, alta 1metro e 80 centimetri e pesa 90 chili. Durante il travaglio ha sofferto, respirato affannosamente e chiesto più volte “quanto manca?”. Ha dato alla luce Alex, un maschietto di quasi 3 chili.

Victoria costa 120 mila euro e ha stupito tutti per la sua verosimiglianza ad una neo mamma, perché è un simulatore ad alta fedeltà, che l’Ulss 2 Marca Trevigiana, tra le prime realtà a livello nazionale, ha acquistato per formare gli studenti e i professionisti ospedalieri.

La presentazione è avvenuta questa mattina nella sede universitaria dell’Ulss 2 di Via Venier, a Treviso, durante la quale il direttore generale, Francesco Benazzi, e il sindaco di Treviso, Mario Conte, con il supporto del dr Enrico Busato, direttore del Dipartimento Materno Infantile dell’Ulss 2, si sono prestati come ostetrici per far nascere il piccolo Alex. Un evento insolito che ha rallegrato tutti, con una mamma protagonista, del tutto particolare, che permetterà un salto di qualità nella formazione di studenti e operatori.