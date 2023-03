Tumore al seno. Mogliano Veneto crede nella prevenzione (VIDEO)

MOGLIANO VENETO – Si è parlato di malattia, diagnosi, cura, ma soprattutto di corretti stili di vita e di buone pratiche di prevenzione.

“Eventi di questo genere sono molto importanti per la comunità di Mogliano. Questo, come tutte quelli che abbiamo messo in calendario per il Marzo Donna. Come Amministrazione da sempre siamo impegnati a trasmettere e a diffondere, anche tra i giovanissimi, la cultura della prevenzione e la diffusione dei corretti stili di vita che sono fondamentali per la salute di tutti noi” ha detto il Sindaco di Mogliano Veneto Davide Bortolato, sottolineando quanto sia attenta alla prevenzione la Città di Mogliano Veneto, che ieri sera ha ospitato una delle iniziative più partecipate del “Marzo Donna“: il convegno “Conosci il tuo seno e gli strumenti per proteggerlo”.

